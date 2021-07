Cały ten jazz

Już po raz dziesiąty miłośnicy jazzu mają w Elblągu swoje święto. W piątek w Galerii EL rozpoczął się jubileuszowy trzydniowy Jazzbląg. Zobacz zdjęcia.

Trzy sceny, osiem koncertów, wystawa i oczywiście jam session - to wyróżnia X Jazzbląg, festiwal organizowany przez Centrum Sztuki Galeria EL. W piątek w klimat jazzowej improwizacji i interpetacji widzów wprowadzili: Tomasz Tomasz Chyła Quintet, Dąbrowski/Fortuna/Małodobry/Płużek oraz Piotr Damasiewicz Into The Roots. - To jeden z najlepszych jazzowych wieczorów w historii festiwalu - dzielił się swoimi wrażeniami jeden z widzów.

A co czeka na fanów jazzu w sobotę i niedzielę?

(fot. Michał Skroboszewski)

10 lipca 2021 18:00

Wacław Zimpel - scena główna

The Flash - scena namiotowa

Krzysztof Lenczowski Trio - scena główna

11 lipca 2021 18:00 - Jazzbląg eXtra

Aleksandra Kutrzepa Quartet - scena namiotowa

EABS (Electro Acoustic Beat Session) - scena główna plenerowa

Istotnym elementem Jazzbląga X będzie wystawa "Jazz przez sito", złożona z grafik wykonanych w Pracowni Technik Druku Artystycznego Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wszystkie grafiki wykonane zostały w technice serigrafii (potocznie zwanej sitodrukiem) – specjalnie na tę okoliczność. Można ją zobaczyć w trakcie trwania imprezy w krużganku Galerii EL.

Informacje o biletach i więcej szczegółów znaleźć można na wydarzeniu dedykowanym imprezie na profilu FB Centrum Sztuki Galeria EL.