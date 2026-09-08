Ceramika w centrum uwagi. XXVII Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu po raz dwudziesty siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony”. Wydarzenie jest prezentacją dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie ceramiki. Do udziału zaproszeni są zarówno uczestnicy pracowni ceramicznych i placówek edukacyjnych, jak i twórcy indywidualni.

„Ceramiony” od lat są okazją do prezentowania różnorodnych form twórczości ceramicznej. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: dzieci do 12 lat, młodzież od 13 do 18 lat oraz dorosłych. Mogą w nim uczestniczyć m.in. uczniowie szkół podstawowych, średnich i plastycznych, osoby korzystające z pracowni ceramicznych działających przy placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnych technikach ceramicznych, a ich temat pozostaje całkowicie otwarty. Każdy autor może zgłosić więcej niż jedną pracę. Warunkiem udziału jest przedstawienie prac własnego autorstwa oraz dostarczenie ich wraz z kompletnie wypełnioną kartą zgłoszeniową.

Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez komisję prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w CSE „Światowid” w Elblągu. Uroczystemu otwarciu wystawy będzie towarzyszyć wręczenie nagród i wyróżnień laureatom.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą bądź kurierem do siedziby CSE „Światowid” w Elblągu najpóźniej do 13 listopada 2026 roku. W przypadku przesyłki koszt transportu ponosi uczestnik.

Szczegółowe zasady udziału określa regulamin konkursu. Informacje, regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej CSE „Światowid” w Elblągu.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu Anna Giziewicz, tel. 55 611 20 85, e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl.

Organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „Ceramiony” jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.