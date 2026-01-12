"Chłopki" na scenie przy stoliku

Rok 2026 ze „Sceną przy stoliku” zaczynamy 19 stycznia znakomitym tytułem. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak, to opowieść o ciągłej walce - o tożsamość, o możliwość edukacji, o zdrowie dzieci, o zmianę. Ta codzienność minionych pokoleń jest przepełniona głodem, śmiercią, poniżeniem, gwałtem, znojem i lękiem ale czy tylko lat minionych? „Chłopki” opowiedzą swoje historie a jest to luksus na który nie mogły sobie pozwolić.

Autorka - Joanny Kuciel-Frydryszak, to ceniona polska dziennikarka, pisarka i reportażystka, znana z bestsellerowych książek faktu, takich jak "Służące do wszystkiego" i "Chłopki. Opowieść o naszych babkach", które poruszają ważne tematy społeczne i historyczne, skupiając się na doświadczeniach kobiet w Polsce. Jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i laureatką wielu nagród, a jej książki zdobyły ogromną popularność i uznanie czytelników.

Na scenie elbląskiego teatru: Irena Adamiak, Paulina Lubowiecka i Marta Piętka, reżyseria Dominik Bloch.

Zapraszamy 19 stycznia 2026 r. godz. 17.00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (duża scena), bilety w cenie 10,00 zł do nabycia w kasie teatru.