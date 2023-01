Chóralnie o świętach

Muzyka świąteczna – to ona wybrzmiała wczoraj (18 stycznia) w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Dla melomanów zaśpiewały elbląskie chóry. Zobacz zdjęcia.

Chór Cantata pod batutą Marty Drózdy-Kulkowskiej, Chór Redemptoris Elbląg pod batutą Leszka Goska, Chór OSM I pod batutą Marty Drózdy-Kulkowskiej, Chór OSM II Stopnia pod batutą Marka Rogalskiego i Elbląski Chór Kameralny pod batutą Miłosza Janiaka – to oni zapewnili wczoraj w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wieczór pełen bożonarodzeniowej muzyki. Wybrzmiały kolędy, pastorałki i wszelkie utwory związane ze świętami.

Fot. Mikołaj Sobczak

Kolędy, pastorałki i muzyka świąteczna jakie są, każdy zresztą widzi (słyszy), ale utwory wykrywane przez chór zawsze nabierają wyjątkowego charakteru. Jak podobał się wczorajszy koncert słuchaczom?

- Jestem pod dużym wrażeniem koncertu elbląskich chórów. Szkoła muzyczna jest spójnikiem, który połączył profesjonalistów, amatorów, absolwentów i uczniów elbląskiej szkoły muzycznej. Przepięknie dobrano repertuar. Stroje każdego chóru podkreśliły wyjątkowość tego spotkania. Przy okazji mogłam poznać chóry działające w Elblągu. Czas Bożego Narodzenia jest moim ulubionym w roku. Przepiękne polskie i zagraniczne utwory podkreślają wyjątkowość tego czasu. Dzięki muzyce mogłam przenieść się do stajenki betlejemskiej – mówi o wczorajszym koncercie Anna.

Kolejna słuchaczka, również Anna, podkreśla, że koncert pomógł jej wrócić myślami do minionego Bożego Narodzenia.

- Koncert bardzo mi się podobał, piękne było to, że chóry były zróżnicowane wiekowo, co jeszcze dodawało uroku całości. Muzyka świąteczna jest sama w sobie wyjątkową, pełna nadziei, miłości, dobroci. Pobudza do czynienia dobra, wywołuje uśmiech, szczęście. Kolędy, pastorałki, wprawiają w świąteczny nastrój, myślami wraca się do wspomnień spotkań w gronie rodziny, bliskich i znajomych... - podkreśla elblążanka.

Dodajmy, że do elbląskiej szkoły muzycznej melomani przybyli tłumnie – chętnych na świąteczne muzyczne doznania nie brakowało.