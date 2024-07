Nareszcie weekend: Lato z Radiem, Jakubowe Dni Tolkmicka i Olimpiada

Lipiec w tym roku rozpieszcza nas pogodą oraz ilością imprez. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy odpoczęli, bo jak zwykle przychodzimy z propozycjami, jak aktywnie spędzić weekend.

Jak spędzić piątkowe popołudnie po wyjściu z pracy? Możliwości jest wiele, my proponujemy wybrać się do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, bo do końca tygodnia w cenie biletu dostępny jest tam dmuchany tor przeszkód.

.

Sobota (27 lipca)

Kto rano wstaje, ten idzie na spacer! Spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem dowiemy się czegoś więcej na temat naszej elbląskiej Kumieli. „Bażantarnia – z biegiem Kumieli”, w sobotę 27 lipca zbiórka o godz. 10:00 przy pętli tramwajowej na ul. Marymonckiej. Przewodniczki: Jolanta Bulak, Jolanta Kałabun.

.

A kto już poszedł na spacer, może też wybrać się na Duathlon, czyli zawody rowerowo-biegowe dla dzieci do lat 15 w Bażantarni. Zapisy już się skończyły, ale zawsze można przyjść i kibicować uczestnikom. Impreza rozpoczyna się w sobotę o 10:45, ale start dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych o godz. 11. Zawody potrwają do godz. 13.

.

W ten weekend odbywają się też Jakubowe Dni Tolkmicka, które rozpoczynają się w sobotę o godz. 16 od Holi, czyli Festiwalu Kolorów. O godz. 18 na scenie usłyszymy utalentowaną wokalistkę Kingę Włodarkiewicz, która wystąpi przy akompaniamencie ukulele i saksofonu. A tuż po niej, o godz. 19, na scenie pojawi się kwartet SZAFA GRA. Ok. godz. 21 zabawa pod gwiazdami z DJ Magic Truckerem. Wieczór rozświetli pokaz laserowy.

.

Wracamy do Elbląga, bo tu też przecież będzie się działo! W sobotę rusza Lato z Radiem i Telewizją Polską! Już od godz. 7:30 na Starym Mieście będzie można spotkać ekipę „Pytania na śniadanie”. Od godz. 9 do 12 dziennikarze radiowej Jedynki będą nadawać ze studia plenerowego Polskiego Radia, które stanie na placu katedralnym. Następnie punktualnie o godz. 12 rozpocznie się piknik rodzinny z licznymi atrakcjami, a między godz. 11 a 17, reporterzy TVP Info i Jedynki będą relacjonować wydarzenia na żywo, rozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami Elbląga. Imprezę zakończy wieczorny koncert, który odbędzie się na Wyspie Spichrzów. Jego start o godz. 20. Na scenie zaprezentują się Wilki, Sarsa, Ania Wyszkoni, Ewelina Lisowska, Kobranocka, Golden Life, Natasza Urbańska, Antek Smykiewicz, Papa D. i Vox. Wstęp wolny.

.

Niedziela (28 lipca)

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dlaczego by nie zjeść go na świeżym powietrzu? Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki i Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na niedzielne Śniadanie na Trawie. W planach warsztat Dzikiej Kuchni, które poprowadzi Ewelina Jeziorska- ziołoznawczyni i grzyboznawczyni, botaniczka i edukatorka, która zaprezentuje dziko rosnące rośliny jadalne oraz pokaże, jak można je wykorzystać. Start warsztatów o godz. 10:30. Za to o godz. 12 rozpocznie się koncert zespołu Cathrene Moon Project. Wstęp wolny.

.

Kto się najadł, ma siłę kibicować, a to ważne, bo w niedzielę rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Specjalnie z tej okazji nad rzeką Elbląg przygotowano strefę kibica. W niedzielę kibicujemy siatkarkom; o godzinie 13 biało-czerwone zmierzą się z Japonkami.

.

Tych, którzy po sobotnich koncertach wciąż będą spragnieni muzyki, o godz. 15 zapraszamy do Parku Plany na koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z repertuarem muzyki pop. Na skrzypcach elektrycznych wystąpi solistka Gabriela Żmigrodzka.

.

Melomanów Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kolejny już koncert XXVII Letniego Salonu Muzycznego - Bażantarnia 2024, który odbędzie się w niedzielę w muszli koncertowej w Bażantarni o godz. 17, wstęp wolny.

.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Słonecznego weekendu!