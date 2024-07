Więcej pieniędzy dla Elbląga z budżetu państwa?

Ministerstwo Finansów obiecuje, że samorządy będą otrzymywać więcej pieniędzy z budżetu państwa niż dotychczas. Tylko do Elbląga miałoby rocznie wpłynąć dodatkowo ok. 15 mln złotych.

Projekt ustawy w sprawie zmian w finansowaniu samorządów przedstawił niedawno minister finansów Andrzej Domański. Mają na nich skorzystać między innymi miasta na prawach powiatu (a takim jest Elbląg).

- Wiemy, że poprzednie lata były dla samorządów bardzo trudne. Dlatego proponujemy fundamentalne zmiany w systemie finansowania JST, ostatecznie zrywamy z polityką zależności samorządów od politycznych decyzji. Zmiany które proponujemy, zabezpieczą stabilność finansową samorządów na kolejne dziesięciolecia. Co ważne wypracowaliśmy ich kształt w ścisłej współpracy i w drodze konsultacji z JST. W ostatnich miesiącach wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami samorządów. Będziemy kontynuować ten dialog i wierzę, że dzięki tej zmianie przywrócimy siłę samorządom – mówił Andrzej Domański.

Zmiany mają dotyczyć m.in. tzw. subwencji ogólnej, ma być też wydzielony budżet dla miast na prawach powiatu oraz powstać nowe narzędzia finansowe dla samorządów. Ministerstwo Finansów szacuje, że efektem będzie zwiększenie udziału w dochodach samorządów w skali kraju o łączną kwotę 16 mld złotych. Na zmianach mają skorzystać wszystkie samorządy, do budżetów każdego z miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców od 65 do 120 tys. - może wpłynąć nawet 15 mln zł więcej niż dotychczas. Jak do tych wyliczeń podchodzą władze Elbląga?

- Prognozy Ministerstwa Finansów są bardzo optymistyczne – dużo bardziej niż 15 mln. Mamy nadzieję, że się spełnią i będziemy mogli wykorzystać te środki na kolejne ważne dla elblążanek i elblążan przedsięwzięcia. Liczymy, że w końcu samorządy otrzymają wymierne wsparcie. Od wielu lat samorządowcy postulowali o zmiany w finansowaniu – mamy nadzieję, że staje się to faktem. Konkretne kwoty będziemy znali przed konstruowaniem budżetu na rok przyszły – odpowiedział na nasze pytanie Michał Missan, prezydent Elbląga.