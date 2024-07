Mieszkańcy: Niech wrócą progi

Mieszkańcy ul. Saperów chcą przywrócenia progów zwalniających na jezdni. Napisali w tej sprawie petycję do prezydenta Elbląga oraz Rady Miejskiej. Jak ją uzasadniają?

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie progów zwalniających na odcinku ul. Saperów 20 w Elblągu, gdzie znajduje Zespół Szkół Pijarskich - czytamy w petycji. Na ulicy tej kierowcy często nie przestrzegają dozwolonej prędkości, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji oraz ponownego zamontowania progów spowalniających w trybie pilnym, które przywrócą bezpieczeństwo pieszych, dzieci i mieszkańców. Warto wspomnieć, że na wysokości tych budynków wzdłuż ulicy znajdują się parkingi, a zamontowanie progu spowalniającego poprawi możliwość wyjazdu z nich - argumentują mieszkańcy.

Pod petycją podpisało się 167 osób. Rozmawialiśmy z jednym z mieszkańców tej okolicy, do którego wprawdzie petycja nie dotarła, ale popiera wniosek sąsiadów.

Fot. Anna Dembińska

- Usunięcie tych progów to głupie rozwiązanie, one robiły swoją robotę. Już z pół roku ich nie ma, w międzyczasie słyszałem, że mają wrócić, ale nic się w tej sprawie nie dzieje - opowiada elblążanin. Dodaje, że mimo ograniczenia kierowcy jeżdżą tam szybko, a to teren niedaleko szkoły, urzędu, w dodatku nie ma tam wielu przejść dla pieszych, więc mieszkańcy często przekraczają drogę nie na pasach.

Skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego, dlaczego w ogóle progi z tego miejsca zniknęły, podobnie pytamy o ten teren elbląską policję. Jak poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, progi zniknęły, ponieważ się zużyły, a Departament Zarząd Dróg stoi na takim stanowisku, żeby ich nie było.

- My również zaopiniowaliśmy, że może ich nie być - przyznaje policjant. - Nie ma tam zdarzeń drogowych, policjanci mierzyli tam prędkość i jej przekroczenia odnotowano tam sporadycznie - podkreśla. Dodaje jednak, że na sygnały o przekroczaniach prędkości w tym miejscu policja będzie reagować. Sprawdziliśmy to miejsce również na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, nie ma na nią naniesionych ani zgłoszeń dotyczących przekroczenia prędkości, ani żadnych innych w najbliższej okolicy.

- Próg zdemontowany został z uwagi na zły stan techniczny. Podczas ubiegłorocznego posiedzenia komisji bezpieczeństwa ustalono, że jego odtworzenie możliwe będzie po wykonaniu remontu nawierzchni jezdni ul. Saperów - poinformowała nas z kolei Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Petycją mieszkańców będzie musiała zająć się Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu, która zbierze się po wakacjach. Wtedy wrócimy do tematu.