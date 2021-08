Szósta odsłona „Lata w Formie” przed nami. Jak zapowiada się kolejny weekend w Elblągu?

W sobotę, 7 sierpnia, na Warszawskiej 55 czeka na chętnych kolejna odsłona „Szkicologii” (10-13). O 10 przy Bramie Targowej startuje kolejna „Sobota z przewodnikiem”. Mirosław Kowalski opowie o elbląskich willach i pałacach. Od 11 do 11:45 potrwa kolejna „Joga na polanie” w parku Modrzewie.

Od 14 do 17 przy Ratuszu Staromiejskim MDK zaprasza na kolejną edycję „Przystanku Starówka”, można się więc spodziewać artystycznych warsztatów. Od 17 do 19 „Letnie brzmienie w parku Modrzewie”, a wieczorem – o 21:30 – obejrzymy kolejny film na dziedzińcu muzeum w ramach „Letniego kina pod chmurką”. Tym razem film „Dżentelmeni”, komedia akcji z 2019 r. Występują Matthew McConaughey, Charlie Hunnam i Henry Golding.

W sobotę odbędą się kolejne kursy zabytkowym tramwajem Konstal 5N na trasie Marymoncka-Saperów (tramwaj rusza o 11.45, 13.45 i 15.45 – tak samo tramwaj będzie kursował w niedzielę).

Niedziela, 8 sierpnia, zaczyna się akcentem sportowym. Od 9 do 17 przy Tortudze odbędzie się turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora MOSiR. Od 10 do 16 kolejna miejska wycieczka rowerowa, która wystartuje z Bażantarni.

- Celem będzie Wysoczyzna Elbląska. Trasa 64 km, start na polanie z wiatami – informują organizatorzy.

Od 11 do 14 na dziedzińcu elbląskiego muzeum odbędzie się kolejna „Łucznicza niedziela”.

Weekend wieńczy XXIV Salon Muzyczny. W muszli koncertowej w Bażantarni wystąpi formacja Plateau. Ma być „o miłości, ale niebanalnie”. Kim są panowie z Plateau?

- To twórcy bestsellerowego albumu "Projekt Grechuta" (z odważnymi aranżacjami piosenek Mistrza), autorzy przebojów "Niebezpiecznie piękny świt", "Nic nie pachnie jak Ty" (duet z Renatą Przemyk), ale przede wszystkim jest to zespół, który na żywo potrafi zaczarować, wzruszyć i rozbawić publiczność do łez. Ich koncerty są połączeniem liryki i elementów kabaretowych z dużą dawką autoironii. Zespół bawi się muzyką, używając nie tylko gitar, ale także... piły do drewna, butelki czy cymbałek.

Występowali zarówno na otwarciu Przystanku Woodstock (dla pół miliona osób!) jak i w Filharmonii Narodowej, Teatrze Roma, łódzkiej Atlas Arenie i legendarnej "Piwnicy Pod Baranami". Mają na koncie 6 płyt i współpracę z takimi artystami jak: Martyna Jakubowicz, Renata Przemyk, Wojciech Waglewski, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Lech Janerka. Ich autorskie piosenki mają ponad 5 mln odsłon w Internecie – informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Więcej tutaj.