Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza na wernisaż Marka Wawryna pt. „Ćwiczenia z wyobraźni i cierpliwości”, połączony ze spotkaniem z autorem. Wydarzenie odbędzie się 14 maja o godz. 16:00 w WMBP w Elblągu. To wyjątkowa propozycja dla wszystkich zainteresowanych sztuką i twórczością artysty.

Marek Wawryn to twórca o wielu artystycznych twarzach: architekt, plastyk, malarz, grafik i pisarz. Urodził się w 1944 roku w Zamościu, a w 1971 roku ukończył Wydział Architektury i Wnętrz PWSSP w Gdańsku. Od 1984 roku związany jest z Elblągiem, gdzie przez lata rozwijał zarówno działalność artystyczną, jak i literacką. Jego dorobek pokazuje, że wyobraźnia może przybierać wiele form - od obrazu i kolażu po słowo pisane. W swojej twórczości Wawryn chętnie sięga po pastel, kolaż i różnorodne materiały, zestawiając elementy tradycyjne z nowoczesnymi. W jego pracach widać wrażliwość na codzienność, uważność wobec człowieka i potrzeba porządkowania świata obrazem. To sztuka, która nie tylko przyciąga formą, ale także skłania do zatrzymania się, szukania sensów i własnych skojarzeń. Właśnie dlatego spotkanie z artystą będzie okazją do bliższego poznania jego sposobu patrzenia na rzeczywistość i źródeł jego artystycznej pasji.

Na wystawie w WMBP w Elblągu zobaczymy prace reprezentujące trzy obszary twórczości Marka Wawryna: kolaże, dzieła odnoszące się do przemijania i człowieczeństwa oraz kompozycje, które budują w odbiorcy cierpliwość i ciekawość. Będzie to spotkanie z obrazem, refleksją i artystyczną opowieścią, w której ważne są zarówno forma, jak i znaczenie. Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki, literatury i dobrego spotkania z twórcą.

Wydarzenie odbędzie się 14 maja o 16:00 w czytelni (na I piętrze) WMBP w Elblągu przy ul. Świętego Ducha 25. Wydarzenie wpisuje się w jubileusz 75-lecia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.