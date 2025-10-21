Cyfrowe dziedzictwo w praktyce 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na darmowe webinary, warsztaty i szkolenia. Jak połączyć biznes z dziedzictwem kulturowym, jak opowiadać o zbiorach cyfrowych, żeby zainteresować publiczność, historyczne gry komputerowe – jak je wykorzystać do promocji dziedzictwa oraz wystawy multimedialne, jak zacząć? To będą tematy podejmowane podczas najbliższych spotkań.

Podczas 2 webinarów, warsztatów i szkolenia przyjrzymy się temu jak praktycznie można wykorzystywać zdigitalizowane dziedzictwo kulturowe. Zaproszeni eksperci - praktycy opowiedzą o tym w jaki sposób można połączyć biznes z cyfrową kulturą, stworzyć z jej wykorzystaniem cyfrową narrację, popularyzować historię w ciekawy angażujący sposób i tworzyć multimedialne wystawy. Wśród prowadzących znalazła się m.in. Natalia (Cetera) Greszta, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury Fundacji Centrum Cyfrowe, Wacław Kulczykowski - doktor archeologii zatrudniony w Zakładzie Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator kierunku "Projektowanie gier historycznych", członek Rady Upowszechniania Nauki PAN, współtwórca naukowych gier komputerowych "Excavate!" oraz "Waterworks!". Na miejscu, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będzie można posłuchać Grzegorza Jędrka z Wniedoczasie, który razem z zespołem pracował dla kilkudziesięciu instytucji kultury w całej Polsce i przeszkolił ponad 700 osób z sektora oraz Jakuba Szymusia i Mateusza Morskiego, którzy pracują w firmie TRIAS AVI, odpowiadając za koncepcję i realizację wystaw dla największych i najbardziej rozpoznawalnych muzeów i centrów nauki.

22.10.2025 - godz. 12.00 - webinar pt. "Kreatywny re-use - jak połączyć biznes z dziedzictwem kulturowym?". Webinar poprowadzi Natalia (Cetera) Greszta, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury Fundacji Centrum Cyfrowe

13.11.2025 - godz. 10.00-15.00 - warsztat "Cyfrowe narracje", prowadzony przez Grzegorza Jędrka z Wniedoczasie w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu.

14.11.2025 - godz. 11.00 - webinar dr Wacława Kulczykowskiego pt. "Historyczne gry komputerowe jako cyfrowa forma rekonstrukcji i promocji światowego dziedzictwa kulturowego"

27.11.2025 - godz. 10.00-16.00 - szkolenie "Wystawy multimedialne - jak zacząć" - Jakub Szymuś i Mateusz Morski z TRIAS AVI w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu.

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Szczegóły szkoleń i webinarów oraz zapisy dostępne są na stronie internetowej:

https://cseswiatowid.my.canva.site/cyfrowe-dziedzictwo-w-praktyce

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu "Sacrum. Nieoczywista opowieść o kościołach Warmii i Mazur" dofinansowanego przez Unię Europejską NextGenerationEU.