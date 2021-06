Czas na przebudowę teatru

Po przebudowie Światowida nowe oblicze zyska też siedziba Teatru im. Aleksandra Sewruka. Inwestycja będzie kosztować 13,1 mln złotych i wszystko wskazuje na to, że zrealizuje ją Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03 z Elbląga.

Na przetarg, który Teatr im. Aleksandra Sewruka, ogłosił jeszcze w marcu wpłynęły oferty od trzech firm. Dwóch elbląskich (PBO Przemysłówka 03 i Elzambud) i firmy JL z Piątnicy Poduchownej. Opiewały odpowiednio na 13,1 mln zł, 13,9 mln zł i 15,5 mln złotych. Teatr szacował koszty przebudowy na 11,9 mln złotych, więc o dołożeniu brakującej kwoty musiał zdecydować najpierw Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (teatr to instytucja samorządu regionu), a następnie Sejmik, nowelizując budżet województwa na sesji majowej.

Kilka dni temu komisja przetargowa ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty, czyli tej złożonej przez Przemysłówkę 03. Inwestor i elbląska firma muszą jeszcze czekać na ewentualne odwołania. Jeśli ich nie będzie lub zostaną odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą, droga do podpisania umowy z wykonawcą stanie otworem.

Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację umowy od daty jej podpisania. Co się zmieni w teatrze? Ma być rozbudowany o pracownie tematyczne oraz o przestrzeń funkcyjną: małą scenę, salę do prób czytanych i sytuacyjnych, zaplecze teatralne. Zwiększona ma być też powierzchnia ekspozycyjna. „Rozbudowa obejmuje utworzenie nowej bryły, tj.: wejścia na Dużą Scenę - do budynku Teatru od ul. Teatralnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową parkingu - czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Teatr prowadzi od dłuższego czasu inną inwestycję - termomodernizację obiektu, która ma kosztować ok. 2 mln złotych.