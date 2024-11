Czym zaskoczy „Sztuka inteligencji”?

Już 20 listopada elbląski Ratusz Staromiejski stanie się miejscem, gdzie muzyka spotka się z technologią przyszłości. „Sztuka inteligencji” to interaktywny koncert dedykowany licealistom i studentom, który łączy tradycyjne instrumenty z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i sztuczną inteligencją.

Koncert obejmuje występ zespołu instrumentalnego, wspartego elektroniką i generowanymi na żywo wizualizacjami, a także interaktywny udział sztucznej inteligencji. Dźwięki akustyczne instrumentów będą analizowane przez zaawansowane narzędzia AI, które na bieżąco stworzą dodatkową warstwę elektroniczną, dopasowaną do parametrów partii instrumentalnych. Taka fuzja nada muzyce niespotykany wymiar, otwierając przed słuchaczami zupełnie nowe doświadczenia dźwiękowe. Całość koncertu poprowadzi Michał Janocha, kompozytor, który z zespołem muzyków zaprezentuje utwory współtworzone przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo publiczność zostanie zaproszona do interakcji, mogąc współuczestniczyć w wydarzeniu za pomocą własnych smartfonów. Dzięki nim widzowie będą mogli wpływać na kształt muzyki, nadając jej osobisty charakter i uczestnicząc w wyjątkowej syntezie technologii i sztuki. Dzięki dofinansowaniu z KPO dla Kultury, wydarzenie to staje się artystycznym eksperymentem, który redefiniuje sposób tworzenia i odbioru muzyki.

20.11.2024, środa, 10:00 i 12:00

Sztuka Inteligencji

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Wykonawcy:

Michał Janocha - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. *

Muzyka klasyczna i współczesna z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

