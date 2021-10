Dawny Elbląg odwiedzisz w wirtualnej rzeczywistości

- Aplikacja "Sarmackie wędrówki" jest oparta na fikcyjnych wspomnieniach pokornego ochmistrza, który wraz ze swoim podopiecznym, młodym paniczem Michałem, synem polskiego szlachcica, podróżował po XVII-wiecznej Europie – czytamy na stronie Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Aplikacja przygotowana przez pracownię pozwala wcielić się w młodego szlachcica i odwiedzić m. in. Elbląg.

- Aplikacja wykorzystuje gogle VR, ale można z niej skorzystać także używając po prostu telefonu – podkreśla Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Pracownia działa w ramach struktur Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". - Zależało nam na tym, żeby użytkownika osadzić w historii, konkretnie dotykamy tu renesansu i baroku. Chcieliśmy przybliżyć styl życia młodego człowieka, który dawniej podejmował wędrówki w celach edukacyjnych. Podróżując uczył się, poznawał kulturę i obyczaje.

Oczami młodego sarmaty możemy zwiedzić m. in. Elbląg.

- Chcieliśmy pokazać miasto i zwrócić uwagę na jego najciekawsze elementy, w aplikacji umiejscowiliśmy więc bohatera na wieży elbląskiej katedry. Zawarliśmy przy tej okazji informacje o Kamienicy Królów, Gimnazjum Elbląskim, a także o rzece i ówczesnym transporcie wodnym. Uwzględniliśmy też dawny układ ulic, można więc poznać koncepcję architektoniczną miasta. Trzeba zaznaczyć, że nie mogliśmy iść mocno w szczegóły, aby aplikacja była na tyle lekka, żeby można było bez problemu pobrać ją ze sklepu Google - mówi Hanna Laska-Kleinszmidt.

Zrzut ekranu z aplikacji "Sarmackie wędrówki" Regionalnej Pracowni Digitalizacji

Cała aplikacja, oprócz "elbląskiego", ma jeszcze 3 moduły. Wcielając się w szlachcica szykujemy się m.in. na spotkanie towarzyskie, dzięki czemu użytkownik poznaje dawne stroje i ich przeznaczenie. Panicz Michał odwiedza też dworską kuchnię, gdzie poznaje receptury poszczególnych dań. Przy tej okazji użytkownik ogląda zdigitalizowane przez pracownię obiekty, w przypadku kuchni - ówczesne naczynia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w aplikacji pojawiają się zbiory z regionalnych muzeów, które w tym wirtualnym otoczeniu są tłem dla historii opowiadanej przez ochmistrza.

Jak podkreśla Hanna Laska-Kleinszmidt, aplikacja ma przede wszystkim aspekt edukacyjny.

- Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do młodzieży przez technologie, z których ona na co dzień korzysta. Przekazujemy w ten sposób treści związane z historią miasta i regionu - zaznacza. Dodaje, że w przygotowaniu są m. in. scenariusze zajęć edukacyjnych dla szkół, w ramach których nauczyciele będą mogli wykorzystać nową aplikację.

Ideą przyświecającą Regionalnej Pracowni Digitalizacji jest cyfryzacja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

- Skanujemy obiekty z terenu województwa, a jednocześnie staramy się w ciekawy sposób upowszechniać te zasoby. Na naszej stronie cyfrowewm.pl jest stale powiększany przez nas zbiór – podkreśla Hanna Laska-Kleinszmidt. - Obecnie przygotowujemy przestrzeń do prezentacji multimedialnych, jesteśmy też w trakcie tworzenia pierwszej wystawy w nowej przestrzeni, jaką pracownia zyskała po rozbudowie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Otwarcie wystawy planowane jest na luty 2022 r. - dodaje.

Darmową aplikację "Sarmackie wędrówki" znajdziemy w sklepie Google Play. Do Regionalnej Pracowni Digitalizacji wrócimy jeszcze na naszych łamach.