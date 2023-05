Debata wokół polskiej architektury lat 80. i 90.

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na debatę, która odbędzie się 7 czerwca, o godz. 18 w Galerii EL.

W 1984 roku na łamach czasopisma „Architektura” Krzysztof Chwalibóg opublikował cykl artykułów zatytułowanych „Dlaczego postmodernizm?”. Miały one pomóc zrozumieć złożoność różnych postaw anty-modernistycznych, które w tamtym czasie stawały się w Polsce coraz popularniejsze.

Po blisko 40 latach hasło „postmodernizm” nadal jest chętnie używane do opisywania architektonicznego przewartościowania w rodzimym projektowaniu lat 80. i 90. Ale czy rzeczywiście stanowi klucz do wyjaśnienia zmian, które wówczas zaszły? Czy warszawski tradycjonalizm, krakowski geometryzm, wrocławskie plomby albo elbląskie retrowersje mają wspólny postmodernistyczny mianownik? Co tak właściwie oznacza to pojęcie na rodzimym gruncie?

Podczas spotkania postaramy się przybliżyć rzeczywistość architektoniczną lat 80. i 90. oraz zniuansować popularne opinie o obu dekadach. Wszystko po to, by zyskać nowe spojrzenie na Stare Miasto w Elblągu – osadzić je w szerokim kontekście ideowych i społecznych przemian oraz gospodarczych szans/niedoborów, które wpływały na kształt ówczesnej architektury.

Debata z udziałem:

Anna Cymer – historyczka architektury, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat architektury. Pisuje zarówno do mediów popularnych, jak i branżowych, związana z portalem Culture.pl. Laureatka Nagrody Dziennikarskiej Izby Architektów RP. Autorka książki „Architektura w Polsce 1945 – 1989″.

Alicja Gzowska – kuratorka i historyczka sztuki zajmującą się polską powojenną architekturą. Jest współautorką książek o polskim postmodernizmie i autorką monografii zburzonego katowickiego dworca pt. Szesnaście żelbetowych kwiatów. Nowy dworzec kolejowy w Katowicach (2012).

dr Dorota Jędruch – pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UJ. Współkuratorka licznych wystaw m.in. „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji” (w ramach 8. edycji festiwalu „Warszawa w budowie”, 2016), „Moc muzeum” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2021). Współzałożycielka fundacji Instytut Architektury, zawiązanej z badaniami i popularyzacją wiedzy o problemach współczesnej architektury i urbanistyki. Stale współpracuje z kwartalnikiem „Autoportret”.

Katarzyna Wiśniewska – planistka przestrzenna, dyrektorka Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. Miłośniczka i badaczka wieloaspektowości odbudowy Starego Miasta w Elblągu. Elblążanka z urodzenia i wyboru.

Prowadzenie i moderacja:

Aleksandra Stępień-Dąbrowska – Historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka architektury XX wieku. Autorka książki Jakby luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90. (2021). Od 2021 roku współkoordynuje projekt „ARCHIwum Warszawy lat 90.”, którego rezultatem jest wirtualna mapa stołecznej architektury czasów transformacji. Pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki.

Kiedy: 7 czerwca 2023, 18:00-19:30

Gdzie: Galeria EL

Informujemy, że debata będzie nagrywana i publikowana na kanały YouTube Galerii EL i Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki