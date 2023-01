Diamenty jeszcze cenniejsze

XXIX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (10-15 stycznia) przypieczętował elbląski akcent. Diamenty MDK zdobyły na tej imprezie Grand Prix, nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Występ Diamentów w Będzinie możemy obejrzeć na dołączonej do tekstu relacji z koncertu galowego festiwalu (zob. od 9. minuty nagrania). Jak podaje elbląski zespół, ten festiwal to jedna z najstarszych i największych takich imprez w Polsce, organizowana od 1994 r. Ma formułę konkursu i przeznaczona jest wyłącznie dla amatorów. W festiwalu mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz chóry.

- Do konkursu zgłosiło się ponad 1300 wykonawców. Eliminacje poprzedzające przesłuchania finałowe w Będzinie odbyły się w wielu miejscowościach w Polsce, ale także na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Wśród wykonawców znaleźli się również przedstawiciele Azerbejdżanu, Niemiec i Austrii. Do przesłuchań finałowych w Będzinie, które trwały aż trzy dni, zaproszono przeszło 130 wykonawców w różnej stylistyce wykonawczej, od folku po rock. Wśród nich było blisko 50 zespołów – informują Diamenty MDK. Trenowaniem zespołu w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu zajmują się Julia Kaczmarczyk i Eliza Kaczmarczyk.

Fot. Facebook MDK w Elblągu

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, nie do końca do nas to dociera, bo nie spodziewaliśmy się takiego docenienia – mówi o ostatnim sukcesie najstarszej grupy Diamentów MDK Julia Kaczmarczyk. - Jako trener jestem bardzo dumna z dzieciaków, że dostosowały się do czasami trudnych warunków. Nie było m. in. próby akustycznej, a Diamenty bardzo dobrze sobie z tym poradziły – podkreśla. - Przed festiwalem mieliśmy próby przynajmniej dwa razy w tygodniu, taka praca wymaga sporo czasu, zaangażowania i przede wszystkim obecności. Czasem zdarzają się kryzysy, ale szybko z nich wychodzimy, każdemu zależy, żeby jakość występów była na jak najwyższym poziomie. Diamenty bardzo ciężko pracują, żeby ten zespół nie tylko utrzymywał, ale i polepszał poziom – mówi Julia Kaczmarczyk. Dodaje, że poziom konkursu w Będzinie był bardzo wysoki, więc Grand Prix dla elbląskiego zespołu cieszy jeszcze bardziej.

Uczestników festiwalu oceniało jury: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, prof. dr hab. Ewa Biegas z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, dr hab. Teresa Krasowska, prof. Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Dodajmy, że tydzień temu zespół Diamenty MDK brał udział w X Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Krakowie, z którego wrócił z wyróżnieniem jurorów.