W sobotę, 18 stycznia, w godz. 12-13.30 w Centrum Sztuki Galeria EL odbędą się warsztaty dla dzieci i dorosłych „Dlaczego sztuka? Odkryj świat abstrakcji”.

Podczas warsztatów zagłębimy się w fascynujący świat abstrakcji. Co to znaczy, że dzieło jest abstrakcyjne? Czy abstrakcja zawsze musi być chaotyczna, czy może opowiadać historię? W kreatywnej atmosferze dowiemy się, jak abstrakcja uwalnia się w sztuce – od subtelnych form po totalne artystyczne szaleństwo.

W ramach ekip, z pomocą nietypowych narzędzi, wykonacie abstrakcyjne dzieła sztuki, które zabierzecie do domu.

Uwaga: ubierzcie się „do pobrudzenia”.

𝗪𝗮𝗿𝘀𝘇𝘁𝗮𝘁𝘆 𝗱𝗹𝗮 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗶 𝗶𝗰𝗵 𝗗𝗼𝗿𝗼𝘀ł𝘆𝗰𝗵

𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆: 18 stycznia 2025 roku, sobota

𝗚𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮: 12:00-13:30

𝗖𝗲𝗻𝗮: 𝟮𝟬 𝘇ł / 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗮

𝗠𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲: 𝘄 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗘𝗟, 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝘂𝗹. 𝗞𝘂𝘀́𝗻𝗶𝗲𝗿𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 𝟲, 𝗷𝗲𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲 𝗱𝗼𝗸ł𝗮𝗱𝗻𝗶𝗲𝗷 – 𝘄 𝗽𝗿𝗮𝗰𝗼𝘄𝗻𝗶 – 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂𝗺

𝗭𝗮𝗽𝗶𝘀𝘆: 𝗲-𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗵𝗲𝗹𝗲𝗻𝗮@𝗴𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮-𝗲𝗹.𝗽𝗹 𝗹𝘂𝗯 𝗦𝗠𝗦 𝟱𝟯𝟮 𝟴𝟴𝟱 𝟵𝟯𝟭.



– Wyślij wiadomość e-mail na adres: helena@galeria-el.pl lub SMS na numer: 532 885 931 (treść: Dlaczego Sztuka?!, imiona i nazwiska uczestników, ich wiek oraz numer telefonu).

– Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z zapisaniem się na warsztat – potwierdzenie otrzymasz w odpowiedzi zwrotnej.