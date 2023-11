Dlaczego sztuka?! Skąd tu tyle śniegu?

Dlaczego sztuka?! Skąd tu tyle śniegu? To warsztaty dla Dzieci w wieku 6-9 lat i ich Dorosłych w wieku 18+. Podczas spotkania przypomnimy sobie (lub odkryjemy), dzięki pracom artystów i artystek o dawnych śnieżnych zimach. Zobaczymy, jak ta pora roku inspirowała do tworzenia. Następnie sfingujemy zimę, tworząc ścianki do zimowej sesji fotograficznej.

Jeśli: – lubisz czasem porobić coś plastycznego, – chętnie słuchasz (śmiesznych/dziwnych/niesamowitych) opowieści po to, aby potem dzielić się z innymi zasłyszanymi ciekawostkami, – w Twojej głowie co jakiś czas pojawiają się różne pytania – w tym na temat sztuki, a Ty chcesz znać na nie odpowiedzi, – masz fajną Dorosłą osobę, która podziela Twoje zainteresowania i już od jakiegoś czasu myślisz o tym, żeby gdzieś razem wyjść… … to koniecznie zapisz siebie i swoją osobę Dorosłą na warsztaty „Dlaczego sztuka?!”, podczas których: – poznacie odpowiedzi na pytania ze świata sztuki, – poznacie historie i herstorie artystów i artystek, – wykonacie prace plastyczne związane z tematem danego spotkania, które zabierzecie ze sobą, – spędzicie czas kreatywnie i na luzie. Nieco więcej szczegółów: – każdy warsztat trwa około 1,5 godziny zegarowej, – koszt uczestnictwa wynosi 15 zł od osoby, – po warsztatach możecie zwiedzić wystawy prezentowane w Galerii EL, bez ponoszenia dodatkowych opłat, – zapisy na poszczególne warsztaty odbywają się w wyznaczonym terminie, prosimy – zwróć na to uwagę, – zapisów dokonać możesz poprzez wysłanie wiadomości e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS na nr tel.: 532 885 931 – wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z Waszym uczestnictwem w warsztatach, jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem Termin: 9 grudnia, godz. 12.00 – 13.30 Czas na zapisanie się: od 21 listopada do 4 grudnia 2023 r. poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931 lub 55 625 67 80. Prosimy o wysłanie wiadomości: „Dlaczego sztuka? Spotkanie #3” i podanie w niej ilości osób, ich imion oraz wieku.

Agata Marcinkowska, Centrum Sztuki Galeria EL