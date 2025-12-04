Dlaczego sztuka? Zimowe klimaty w Galerii EL

Przed nami przedświąteczne spotkanie, podczas którego uczestnicy wezmą udział w kilku krótkich, różnorodnych aktywnościach przygotowanych specjalnie na ten zimowy czas. Na początku czeka świąteczne wyzwanie dla nosów-detektywów, czyli zabawa w rozpoznawanie zapachów kojarzonych z zimą i przygotowaniami do świąt.

W części twórczej uczestnicy przejdą do tworzenia eksperymentalnej ozdoby choinkowej z pomocą wirówki do sałaty – prostej techniki, która daje zaskakujące, efektowne rezultaty. Pojawi się także lekka, ruchowa bitwa na śnieżki oraz dekoracyjne DIY w kilku wydaniach, tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie: od szybkich projektów po pomysły wymagające odrobiny cierpliwości.

Spotkanie zakończy wspólna praca nad świąteczną ozdobą, która po warsztatach trafi do przestrzeni Galerii EL. Dzięki temu wszyscy uczestnicy zobaczą, jak indywidualne drobiazgi mogą połączyć się w jedną, większą świąteczną instalację.

Prowadzenie: Helena Wojciechowska, edukatorka, animatorka kultury pracującą na co dzień w Galerii EL.

Osoby niepełnoletnie biorą udział w warsztatach tylko z dorosłym opiekunem, który uczestniczy w zajęciach razem z dzieckiem.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Warsztaty:

Kiedy: 6 grudnia 2025 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 13:30

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dzieci i dorosłych oraz każdego, kto kocha świąteczne DIY

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Dlaczego Sztuka GRUDZIEŃ”, imię i nazwisko oraz wiek każdego zgłaszanego uczestnika oraz numer telefonu.