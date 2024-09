Dni Otwarte w CSE Światowid

Jeśli jeszcze nie macie planów na drugi weekend września, to zapraszamy na Dni Otwarte w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu! Zachęcamy do przeżycia niezapomnianych chwil pełne atrakcji! W dniach 13 i 15 września czekają na Was dwie niezwykłe imprezy, które zapowiadają się bardzo atrakcyjnie.

Już za chwilę w Elblągu czuć będziemy wibracje dobrej zabawy i edukacji! Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu serwuje nie jeden, ale aż dwa dni otwarte, które zapierają dech w piersiach swoją różnorodnością i bogactwem atrakcji.

Pierwsza okazja do poznania naszej instytucji odbędzie się w Centrum Handlowym Ogrody już w piątek, 13 września. W godzinach od 16:00 do 19:00 przygotujemy dla Was prawdziwą bombę rozrywkową! Na miejscu znajdziecie stoisko plastyczne, gdzie każdy może uwolnić swój wewnętrzny artystę, stoisko informacyjne z niezbędnymi detalami na temat oferty CSE "Światowid" w Elblągu oraz Regionalną Pracownię Digitalizacji, która zaskoczy Was nowoczesnymi technologiami. Ale to nie koniec! Pokazy taneczne w wykonaniu utalentowanych tancerzy z Centrum Tańca Promyk oraz konkursy dla klientów to kolejne punkty programu, które sprawią, że czas minie Wam jak w mgnieniu oka!

Ale uwaga, prawdziwe „przysmaki” czekają na Was w niedzielę, 15 września, bezpośrednio w siedzibie CSE "Światowid" w Elblągu! Od 15:00 do 18:00 nie będziecie mogli oderwać się od pełnego wrażeń programu. Pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy Centrum Tańca Promyk, zwiedzanie Kina Światowid oraz samego Centrum, konkursy z nagrodami, balonowe zoo, warsztaty kreatywne, pokazy skanerów do digitalizacji oraz zabawy z goglami VR to tylko część tego, co dla Was przygotowaliśmy. Będziecie mieli okazję poczuć na własnej skórze, jak technologia i kreatywność łączą siły, by dostarczyć Wam niezapomnianych doznań!

Nie zwlekajcie z decyzją! Przyjdźcie do Centrum Handlowego Ogrody w piątek i do CSE "Światowid" w Elblągu w niedzielę, bo te dni obfitujące w atrakcje na pewno Was nie zawiodą! Niech ten weekend stanie się waszym niezapomnianym przygodą!

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy i odkrywania tajemnic Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. To będzie prawdziwy festiwal dla wszystkich miłośników dobrej zabawy i nowych doświadczeń!

