Do drzew mi po drodze – wernisaż wystawy Lucyny Niepokorowicz

Mamy przyjemność zaprosić do filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada na wernisaż wystawy Lucyny Niepokorowicz pt. „Do drzew mi po drodze”, który odbędzie się w najbliższy piątek, 29 września o godz. 18:00. Jak tytuł podpowiada, artystka zaprezentuje na wystawie prace malarskie przedstawiające drzewa. Wstęp wolny.

Lucyna Niepokorowicz:

Moje zamiłowanie do piękna krajobrazu znajduje ujście w fotografii i pejzażach malowanych akwarelą. W ten sposób od ponad trzydziestu lat utrwalam to, co urokliwe, piękne, ciekawe, ulotne i niszczejące z upływem czasu.

Początkowo moje prace malarskie prezentowałam w różnych miejscach wystawienniczych Elbląga, a od 2014 roku upodobałam sobie do tego celu Kostkę – filię nr 5 Biblioteki Elbląskiej. Tu czuję się najlepiej. Po dwuletniej przerwie od ostatniej wystawy, z radością tam wracam.

Czytelnicy biblioteki zainteresowani moimi wystawami pamiętają zapewne, że zawsze wybieram sobie temat przewodni. Do tej pory były to „Przydrożne kapliczki”, „Dokąd droga prowadzi”, „Tęsknota za wsią”, „Gra w zielone”, „Gdzie kapliczek siedem”, „Zagubione wśród drzew i pól”, „Z dala od zgiełku”, „Zwierzęta dzikie i oswojone”.

Na najnowszej wystawie oddaję moją miłość i fascynację pięknem przyrody, w której dominującą rolę odgrywają drzewa, malowane przeze mnie o różnych porach roku. Dwie z tych akwarel były wystawione w Centrum Sztuki Galerii EL na tegorocznym 32. Salonie Elbląskim.

Serdecznie zapraszam na wernisaż.

Wystawę będzie można oglądać do dnia 10 listopada br. w godzinach otwarcia biblioteki.

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95