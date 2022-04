Do jutra – mówi Kompas

Fot. nadesłana

O czym jest dzisiaj świat młodzieży? O czym naprawdę marzy i czego się boi młody człowiek? Co myśli, co czuje? Zapytaliśmy młodzież o to nieraz. Z tych pytań i odpowiedzi powstały ciekawe i poruszające rzeczy i jesteśmy pewni, że ich przekaz trafi do serc również starszych – mówi Jola Prokopowicz z projektu Kompas. – Wszystkich, którzy chcą usłyszeć głos młodych zapraszamy w sobotę (23 kwietnia), na wydarzenie „Do jutra”.

Wydarzenie „Do jutra” to event podsumowujący ponad roczny projekt „FAS-cynaci kompas życia”, zwany Kompasem, skierowany do młodych ludzi, realizowany przez Forum Animatorów Społecznych z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Odbędzie się on w sobotę (23 kwietnia) o godz. 17:00 w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida przy ul. Św. Ducha 3-7. Wstęp jest bezpłatny. W trakcie projektu „FAS-cynaci kompas życia” młodzi poznawali i doświadczali różne działania. Trening kompetencji społecznych pokazał m.in. jak komunikować swoje potrzeby w jednoczesnej dbałości o rozmówcę, poprzez warsztaty artystyczne sprawdzali jakie formy wyrazu są im bliskie, w przestrzeni wspólnych spotkań uczyli się współpracy, komunikacji, uwzględniania siebie nawzajem. Był też czas na robienie inicjatyw dla innych oraz dla siebie. - Powyższe działania oraz ich rezultaty zostaną zaprezentowane podczas eventu w formie filmu „Wystarczy słuchać” – mówi Zyta Wrzos, koordynatorka projektu - Podczas wydarzenia młodzież pokaże również spektakl przygotowany przez siebie w trakcie wakacyjnego wyjazdu. - Skoro dostaliśmy możliwość głosu mówimy. Mówimy o tym, co nas męczy, boli, wkurza i załamuje. Mówimy o wkraczaniu w dorosłość, o motaniu się w młodzieńczości. Odsłaniamy siebie, odkrywamy. Wyciskamy emocje, uczucia, rozterki, bojaźnie, wahania. Odważamy się. I to będzie można oglądać. Naszą odwagę. Nas w pełni. Zapraszamy serdecznie na spektakl “Czy nazwałaby się Pani Optymistką?” Spektakl o naszych uczuciach, o naszych przeżyciach, o tym jak czujemy się w świecie. Zapraszamy do zobaczenia nas od środka – mówią o spektaklu jego autorzy. Poza spektaklem, w którym udział bierze 11 osób, zostaną też zaprezentowane dwie krótsze formy teatralne – monodram „Co u Pana słychać” oraz etiuda „Odklejka”. - Wśród uczestników Kompasu podczas pracy nad wspólnym spektaklem kilka osób wyjątkowo połknęło bakcyla teatru i postanowiło popracować nad własnymi formami – dodaje Zyta. Obok poruszających rzeczy, na evencie nie zabraknie też ważnych postulatów młodzieży i zabawnych elementów jak kompasowy Quiz na słodko. Dodatkowo młodzież zaprosi swoich gości do Pokoju doświadczeń, gdzie będzie można samemu poodkrywać czym jest Kompas… oraz na pyszne ciasta. - Nasz event robimy prosto z serducha, z odwagą pokazania swojej wrażliwości i z domieszką humoru, bo jak inaczej – zaprasza ekipa Kompasu - Będzie nam szalenie miło spotkać się z Wami na żywo! Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Więcej o „Kompasie” można poczytać na Facebookowym profilu.

Forum Animatorów Społecznych