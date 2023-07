Do lasu na Pana Tadeusza

Jak wakacje – to Letni Salon Muzyczny w Bażantarni. Pierwsze spotkanie XXVI edycji organizowanego przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. A. Sewruka cyklu upłynęło pod znakiem Pana Tadeusza. Zobacz zdjęcia.

Upłynęło pod znakiem konkretnie IV Księgi, zatytułowanej Dyplomatyka i łowy. Dzieło Mickiewicza w ramach Sceny przy stoliku zaprezentowali widzom Beata Przewłocka, Dominik Bloch, Jerzy Przewłocki i Mirosław Siedler. Za opracowanie muzyczne całości odpowiadała Agnieszka Siedler.

- Pan Tadeusz i IV Księga zatytułowana „Dyplomatyka i łowy”, w otoczeniu lasu, ptaków to pomysł, który zrodził się przed rokiem i choć wówczas pomysł na realizację tego tekstu był zupełnie inny, to jednak zależało nam na jego przypomnieniu. Z racji miejsca, tekstu, formy. Sceną będzie więc muszla koncertowa ale i jej otoczenie - informowało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne przed pierwszym spotkaniem tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego.

Na zobaczenie Sceny przy stoliku" chętnych nie zabrakło, nawet jeśli niedzielna pogoda wcześniej nie dopisywała. Letni Salon Muzyczny rozpoczął się jednak bezdeszczowo.



Fot. Mikołaj Sobczak

- To już 26 rok, kiedy mówimy "dzień dobry" i zapraszamy na koncerty Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia - podkreśliła na początku spotkania Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. - Nie zawsze na tej scenie są koncerty, ale mimo opinii w internecie, nadal będzie nazwa "salon muzyczny" i koncerty, bo nawet, jak oglądamy spektakl, to dzięki tak pięknej muzyce ptaków w lesie, to nadal jest Letni Salon Muzyczny - wyjaśniła szefowa ETK.

Letni Salon Muzyczny będzie trwał do 20 sierpnia. Za tydzień zobaczymy na scenie Kassak vocal band, a posłuchamy „Przebojów w plenerze”. Tegorocznemu salonowi towarzyszy galeria w lesie, czyli wystawa rysunków satyrycznych ze zbiorów Ryszarda Wasyluka. Muzyczno-teatralne spotkania poprzedzają w tym roku spacery przyrodniczo-historyczne z przewodnikiem pod nazwą „Tajemnice Bażantarni”, które organizatorzy realizują z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej co tydzień o 15.30. Nadal w ramach Letniego Salonu Muzycznego prowadzona jest też akcja pomocowa dla uchodźców z Ukrainy.

