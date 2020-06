Do trzech razy… Vivaldi – nowy projekt EOK

fot. Elbląska Orkiestra Kameralna

Skonfrontować Antonio Vivaldiego z muzyką disco to zadanie niełatwe, ale dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej nie ma rzeczy niemożliwych. Kameraliści dowiedli tego już w styczniu, koncertem „Vivaldisco”, a teraz idą za ciosem i przenoszą ten występ do sieci. I to nie raz, a kilka razy – start już w najbliższą niedzielę. Muzyczne emocje, jak w banku!

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” EOK udostępni online koncert z 12 stycznia tego roku. Muzycy zagrali podczas niego podwójną wersję „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego – oryginalną i w opracowaniu Maxa Richtera. Oryginału nie trzeba nikomu przedstawiać, wersja Richtera to równie spektakularna treść, zamknięta w innej formie – wzbogaconej o elementy muzyki elektronicznej i minimal music. Na tym nie koniec – muzycy, z myślą o internautach, nagrają „Koncert na dwoje skrzypiec a-moll” Vivaldiego i ten występ również znajdzie swój finał w sieci – 28 czerwca. 14 czerwca melomani obejrzą oryginalne „Cztery pory roku” w wykonaniu EOK i Pauli Preuss, zaś tydzień później z ekranów komputerów i smartfonów popłyną dźwięki wersji Richtera – na scenie zagości Orkiestra w towarzystwie Karoliny Nowotczyńskiej. Wszystkie nagrania zostaną udostępnione na YouTube instytucji.

