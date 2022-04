Za oknem wiosna, a wciąż nie ma planów co robić z wolnym czasem? Kino Światowid zaprasza na dodatkowy nabór do Amatorskiego Klubu Filmowego. Wszyscy, którzy mają ukończone 15 lat oraz chcieliby odkryć tajniki sztuki filmowej są mile widziani. Najbliższe zajęcia 12 kwietnia o godz. 17:00.

To już kolejny rok działalności Amatorskiego Klubu Filmowego. Do tej pory grupie udało się zrealizować m.in.: film krótkometrażowy oraz teledysk. Obecnie trwają prace nad projektem w formie hybrydowej. Powstał pomysł do którego nakręcono wstęp (prolog), reszta ma mieć formę klasycznego scenariusza filmowego.

Uczestnicy poznają zasady opracowywania pomysłu na film (synopsis-treatment-scenariusz), kompozycji kadru, montażu filmowego (na podstawie zrealizowanego materiału), a nawet… gry aktorskiej.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (do końca maja) w godzinach 17:00 – 19:00 w Scenie na Piętrze. Najbliższe zajęcia odbędą się we wtorek 12 kwietnia.

Zapisy na zajęcia i szczegóły na: adam.krawczuk@swiatowid.elblag.pl