Dokoła Świata. Globusy i mapy z kolekcji Ryszarda Formeli

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wystawę „Dookoła Świata. Globusy i mapy z kolekcji Ryszarda Formeli”. Otwarcie wystawy odbędzie się 16 stycznia 2026 roku.

To opowieść o ludzkiej ciekawości i pasji odkrywania nieznanego, której sercem jest niezwykły zbiór elbląskiego kolekcjonera. Prezentowane eksponaty stanowią największą prywatną kolekcję historycznych globusów z polską nomenklaturą – unikatową nie tylko w skali kraju, ale i świata. Najstarsze obiekty pochodzą z połowy XIX wieku, a wśród nich znajdują się prawdziwe perły: rzadki egzemplarz norymberskiej firmy Abel-Klinger, dzieła Jana Felkla czy globusy Eugeniusza Romera – twórcy polskiej szkoły kartografii.

Wystawa ukazuje globusy nie tylko jako narzędzia edukacyjne, ale przede wszystkim jako świadectwa zmieniającego się obrazu świata: przesuwających się granic, zanikania „białych plam” oraz ewolucji wiedzy geograficznej. Kolekcja Ryszarda Formeli staje się punktem wyjścia do opowieści o epoce wielkich wypraw oraz o lokalnych bohaterach – elbląskich kartografach i podróżnikach, którzy docierali na krańce globu.

„Dookoła Świata” to wystawa o nieposkromionej pasji – kolekcjonerskiej, naukowej i podróżniczej. To zaproszenie do spojrzenia na rzeczywistość oczami dawnych kartografów i odkrywców, którym zawdzięczamy dzisiejszą wiedzę o naszej planecie. Dzięki nim Ziemia przestała być jedynie przerażającym bezkresem i stała się czymś znacznie bliższym – naszym domem.

Otwarcie wystawy odbędzie się 16 stycznia 2026 roku o 18.