"Drapieżne serca" - nowa wystawa w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy "Drapieżne serca", który odbędzie się 16 września, o godz. 18.

Artystki: Angelika Fojtuch, Edyta Hul, Agata Królak, Honorata Martin, Agata Nowosielska, Katarzyna Pastuszak, Anna Reinert, Grażyna Rigall, Anna Steller, Katarzyna Swinarska, Weronika Teplicka, Ania Witkowska, Agata Zbylut, Alina Żemojdzin

"Drapieżne serca" to wystawa zbiorowa "artystek-matek" i "artystek-niematek", bohaterek dwóch części filmu pt.: "Drapieżne serca", którego pomysłodawczynią i reżyserką jest Katarzyna Swinarska, a operatorką i współtwórczynią drugiej części - Alina Żemojdzin. Oba filmy ujawniają osobiste podejście artystek do macierzyństwa, cielesności, ambicji artystycznych, miłości i wolności. Czy można być jednocześnie prawdziwą artystką i matką? Czy można uwolnić się z pęt macierzyństwa? Czy Sztuka jest boginią zazdrosną? Czy ambicje artystyczne wykluczają życie rodzinne? Na wystawie kuratorowanej przez autorki filmu wraz z Emilią Orzechowską, zostaną zaprezentowane obie części filmu, w tym prapremierowo część druga. Bohaterki obu filmów zaprezentują w przestrzeni galerii swoje prace, które będzie można skonfrontować z podjętymi przez nie tematami, czyli macierzyństwa i nie-macierzyństwa. Obrazy, obiekty, instalacje, performance odnosić się będą bezpośrednio do filmowych wypowiedzi artystek, generując kolejne znaczenia i tropy do odczytania ich twórczości.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz projektu „Protest Nadziei” zainicjowany przez Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie, który jest osobistą wypowiedzią artystek na temat wolności własnej, wolności wspólnej, wreszcie norm, których naruszanie budzi protest i wymaga artystycznej odpowiedzi.

W ramach projektu zostanie zaprezentowanych 7 sztandarów będących formą osobistego manifestu artystek wobec norm polityczno-społecznych czy systemowych rozwiązań dotyczących relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem.

Autorkami sztandarów są: Gosia Golińska, Alicja Karska, Diana Lenart, Agata Nowosielska, Emilia Orzechowska, Grażyna Rigall, Ania Witkowska.

– Wystawa prezentowana będzie w Nawie Głównej, Prezbiterium i Galerii Laboratorium

– Wernisaż wystawy połączony z premierą 2 części filmu „Drapieżne serca” + performance Anny Steller „Rozwidlenie”: 16 września, godz. 18

– Oprowadzanie kuratorskie: 16 września, godz. 19

– Wystawa potrwa do 6 listopada 2022 r.

– Kuratorki: Emilia Orzechowska, Katarzyna Swinarska, Alina Żemojdzin

Partner wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS