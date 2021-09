Droga wewnętrznej przemiany: wykład i warsztaty

W środę, 29 września o godz. 16 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się wykład oraz warsztaty pt. „Droga wewnętrznej przemiany”, które poprowadzą Anna Jera i Marcin Bennewicz. Wstęp wolny.

Dialog twojej wewnętrznej przemiany to wykład wprowadzający oraz cykl krótkich, intensywnych warsztatów w czasie których – krok po kroku – pozbędziesz się towarzyszącego ci poczucia winy, ograniczeń oraz wewnętrznych blokad. To 10 kroków, a właściwie zasad. Zbudujesz poczucie wartości stając się świadomym reżyserem własnego życia. W drodze do szczęścia nieoczekiwanie spotykamy szczęście! Każde ćwiczenie obfituje w zasady i narzędzia, prowadzące do skutecznej zmiany osobistych nawyków i negatywnego nastawienia. Zyskujesz proste metody budowania poczucia wartości oraz osobistej siły życiowej.

Maciej Bennewicz - z wykształcenia socjolog, menedżer, trener indywidualny i grupowy, mentor, założyciel Instytutu Kognitywistyki, autor bądź współautor książek z zakresu coachingu i kognitywistyki (kognitywistyka to dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu i ich modelowaniem).

Anna Jera - wykładowczyni, trenerka kognitywna, mentorka, coach, dyrektor programowa Instytutu Kognitywistyki, autorka i współautorka książek.

Wykład oraz warsztaty są organizowane w ramach projektu „Książki dobrych myśli – KsiążkoTerapia”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych