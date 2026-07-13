Drukarstwo, japońskie święta i introligatorstwo. Drugi tydzień wakacji w Bibliotece Elbląskiej

Przed nami kolejny fascynujący tydzień letnich propozycji przygotowanych przez Bibliotekę Elbląską. Tym razem starsza młodzież pozna tajniki gell printingu i rzemiosła introligatorskiego, a młodsi czytelnicy przeniosą się do odległej Japonii oraz stworzą własne eko-koszyczki na letnie pamiątki.

Harmonogram zajęć na nadchodzące dni prezentuje się następująco:

Poniedziałek (13.07):

Godz. 11:00–14:00 - Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) zaprasza młodzież 13+ oraz młodych dorosłych na „Warsztaty gell printingu” – tworzenie niepowtarzalnych odbitek graficznych przy użyciu farb i różnorodnych faktur (zapisy: tel. 55 625 60 32).

Wtorek (14.07):

Godz. 11:00–12:30 - Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) – „Warsztaty Tanabata – japońskie święto gwiazd”. Rodzinne zajęcia dla dzieci 6+ z opiekunami, przybliżające kulturę Japonii (zapisy: tel. 55 625 60 32).

Godz. 12:00–13:30 - Lokomotywa (ul. Ogólna 59) – „Letnia Lokomotywa”: gry planszowe i tablica interaktywna dla dzieci 7–12 lat (wstęp wolny).

Godz. 12:00 - Cyberiada (ul. Hetmańska 16) – „Wakacyjne skarby” dla dzieci 6+. Warsztaty tworzenia koszyczków z wikliny papierowej inspirowane książką „Lato Toli” A. Włodarkiewicz (zapisy: tel. 55 611 00 66).

Środa (15.07):

Godz. 11:00–13:00 - Pozytywka (al. J. Piłsudskiego 17) – „Spotkania z picturebookami” dla dzieci 9–12 lat (wstęp wolny).

Godz. 11:30–13:30 - Kostka (ul. Wybickiego 20) – „Wakacyjne spotkania z planszówkami” (wstęp wolny).

Godz. 12:00 - Bulaj (ul. Zamkowa 1) – „Magiczna kredka” dla dzieci 7+. Haftowanie przygód na podstawie książki „Harold i fioletowa kredka” C. Johnsona (zapisy: tel. 55 625 60 23).

Czwartek (16.07):

Godz. 11:00–14:00 - Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) – „Warsztaty introligatorskie” dla młodzieży 13+ i młodych dorosłych. Uczestnicy wykonają własny minialbum w formie leporello (składanej harmonijki) (zapisy: tel. 55 625 60 32).

Piątek (17.07):

Godz. 11:00 - Dziedziniec biblioteczny (ul. św. Ducha 3–7) – Głośne czytanie dla dzieci w wieku 2–6 lat z opiekunem (wstęp wolny).

Godz. 11:30 - Słoneczna (ul. Słoneczna 29) – „DKK dla Smyka” (wiek 2–4 lata z opiekunem). Interaktywne zabawy z trójwymiarową książką pop-up „Muminki szukają domu” (zapisy: tel. 55 625 60 80).