Duchy w żuławskim muzeum

Już 19 czerwca zapraszamy na kolejną odsłonę Europejskiej Nocy Muzeów w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. Do Muzeum Żuławskiego powrócą duchy dawnych mieszkańców miasta i regionu.

- Przesunęliśmy obchody naszego corocznego święta o miesiąc, po to by w pełni bezpiecznie, zgodnie z panującymi obostrzeniami, móc spotkać się z mieszkańcami i turystami na żywo - tłumaczy Mariola Mika, kierownik Żuławskiego Parku Historycznego. - W zeszłym roku z uwagi na panującą pandemię nasze działania musieliśmy przenieść do rzeczywistości wirtualnej. Film "Duchy Miasta. 450 lat Nowego Dworu Gdańskiego" przygotowany na zeszłoroczną edycję Nocy Muzeów bardzo spodobał się publiczności, dlatego postanowiliśmy kontynuować tę przygodę i w tym roku. Tym razem zapraszamy na osobiste spotkanie z duchami dawnych mieszkańców.

Duchy założycieli miasta i innych osobistości z historii miasta i regionu będą czekać na gości tegorocznej Nocy Muzeów. Spektakl wyreżyseruje niezastąpiony Krzysztof Kowalski, odpowiedzialny również za zeszłoroczne produkcje Klubu Nowodworskiego. Co ważne wejście na to wydarzenie będzie możliwe tylko i wyłącznie na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w Żuławskim Parku Historycznym. Reszta zaplanowanych atrakcji będzie dostępna dla wszystkich.

- Noc Muzeów to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu lokalnych wydarzeń. Razem z naszymi partnerami przygotowaliśmy moc wydarzeń. W sali szklanej Żuławskiego Parku Historycznego czekać będzie wystawa "Klub Nowodworski - 30 lat budowania żuławskiej tożsamości" przybliżająca historię i działalność naszego stowarzyszenia. Do tego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański przygotuje prezentację najlepszych publikacji regionalnych. Nie zabraknie również animacji od zespołu biblioteki. Muzyczny performens w wykonaniu Eweliny Stroynowskiej, Andżeliki Duczek, Anny Gnyś i Tomka Stroynowskiego z pewnością zachwyci wszystkich spragnionych muzycznych doznań. Z kolei fani sztuki, ale i nie tylko, nie mogą ominąć wystawy malarskiej Rity Staszulonok pt. "Dziennik Żuławski", która będzie dostępna w sali dwukolumnowej ŻPHu. Noc Muzeów nie może się również odbyć bez nocnego zwiedzania Żuławskiego Ośrodka Kultury. W ten jeden wieczór można będzie poznać największe tajemnice pierwszego, powojennego domu kultury w Polsce. Dodatkowo, przez cały wieczór będziemy wyświetlać na fasadzie budynku muzeum naszą zeszłoroczną produkcję, “Duchy Miasta” - wymienia Kamila Ziętek z Żuławskiego Parku Historycznego.