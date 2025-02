Dzieci z Bullerbyn na elbląskiej scenie

Szczęście nie musi być skomplikowane, a najpiękniejsze chwile to te spędzone z najbliższymi. Wspólna wizyta w teatrze to doskonała okazja, aby zacieśnić więzi i stworzyć wspólnie niezapomniane wspomnienia. Już w marcu na scenie elbląskiego teatru ożyje radosna wioska Bullerbyn, pełna przygód sześciorga bohaterów – Lisy, jej braci Lassego i Bossego, koleżanek Britty i Anny oraz kolegi Ollego.

Bullerbyn, to maleńka wioska, ale wcale nie jest tu nudno. Każdy dzień jest okazją do przeżycia niesamowitej przygody – wizyta u dziadka, zabawa w chowanego lub poszukiwanie skarbów na strychu, ruszający się ząb, czy planowanie wielkiej ucieczki. Dzieci pomagają też w domowych obowiązkach i - choć wszystko traktują jak zabawę - są bardzo odpowiedzialne, a najważniejsze w ich życiu jest to, że przyjaciele i rodzina zawsze są blisko.

Spektakl „Dzieci z Bullerbyn” (reż. Andrzej Chichłowski), na podstawie powieści Astrid Lindgren, zabierze nas w podróż pełną śmiechu, przyjaźni i dziecięcej radości. To opowieść o prostych przyjemnościach i wartościach, które nigdy nie wychodzą z mody: o rodzinie, przyjaźni i szacunku do natury.

Zapraszamy małych i dużych widzów na spotkanie z bohaterami książki, która jest jedną z najpoczytniejszych powieści wśród kolejnych już pokoleń najmłodszych czytelników na całym świecie. Premiera 1.03.2025 r. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Bilety (link do kasy teatru).