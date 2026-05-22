Dzień Dziecka w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza najmłodszych mieszkańców Elbląga i okolic wraz z rodzinami na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka w Muzeum. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 maja, w godzinach 11–14 na muzealnym dziedzińcu przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11. Wstęp wolny.

Na uczestników czekać będzie wiele różnorodnych atrakcji – zarówno inspirowanych historią, jak i kreatywną, rodzinną zabawą na świeżym powietrzu. W programie znalazły się między innymi:

– zwiedzanie chaty wikingów,

– malowanie twarzy,

– bańki mydlane,

– giga puzzle,

– dawne gry i zabawy,

– malowanie na streczu,

– tworzenie średniowiecznej biżuterii,

a także wiele innych niespodzianek przygotowanych specjalnie dla najmłodszych.

To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, odkrywać historię poprzez zabawę i rozpocząć świętowanie Dnia Dziecka w wyjątkowym miejscu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnego świętowania w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.