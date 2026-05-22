Dzień Dziecka w muzeum
Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza najmłodszych mieszkańców Elbląga i okolic wraz z rodzinami na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka w Muzeum. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 maja, w godzinach 11–14 na muzealnym dziedzińcu przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11. Wstęp wolny.
Na uczestników czekać będzie wiele różnorodnych atrakcji – zarówno inspirowanych historią, jak i kreatywną, rodzinną zabawą na świeżym powietrzu. W programie znalazły się między innymi:
– zwiedzanie chaty wikingów,
– malowanie twarzy,
– bańki mydlane,
– giga puzzle,
– dawne gry i zabawy,
– malowanie na streczu,
– tworzenie średniowiecznej biżuterii,
a także wiele innych niespodzianek przygotowanych specjalnie dla najmłodszych.
To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, odkrywać historię poprzez zabawę i rozpocząć świętowanie Dnia Dziecka w wyjątkowym miejscu.
Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnego świętowania w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.