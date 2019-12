Dzień Kobiet – EOK & Tre Voci

Dzień Kobiet to znakomita okazja, aby trafić do serca płci pięknej. Jak? Oczywiście przez muzykę i to w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz „tenorów nowej generacji” – Tre Voci. Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – trzy różne charaktery i temperamenty, jedna artystyczna przyjaźń. Ich koncerty to fuzja klasyki i rozrywki, przepełniona elegancją i okraszona humorem przez wielkie „h” – nie inaczej będzie 8 marca w elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej.

With Love, czyli wszystko o miłości – z tej repertuarowej chmury już kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset razy spadał deszcz oklasków. Publiczność od Polski, przez Kanadę i USA, po Tajlandię, przekonała się, że gdy w grę wchodzą uczucia, nie sposób iść na kompromisy. Czeka nas wieczór z takimi przebojami, jak „Hallelujah”, „Besame Mucho” czy „Show must go on” – w zupełnie nowej odsłonie. Jakiej? Wzbogaconej aranżacjami na symfoniczną skalę i wykonanej z iście operowym rozmachem. Takiego repertuaru i takiego tercetu można słuchać godzinami! 08.03.2020, niedziela, 18:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Elblągu Wykonawcy: Tre Voci Elbląska Orkiestra Kameralna w rozszerzonym składzie W programie m.in. Pop Opera/ Crossover/Muzyka filmowa - autorskie aranżacje najsłynniejszych utworów muzyki światowej. Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu Bilety: 60, 80, 100 zł Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert Meble Wójcik jest Fundatorem Głównym Instrumentów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Patronem medialnym EOK jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl



Elbląska Orkiestra Kameralna