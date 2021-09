Dzień Osadnika na Żuławach

W sobotę, 25 września, odbędzie się ósma edycja Dnia Osadnika. Tematem tegorocznego święta Żuławiaków będzie muzyka.

Zapraszamy do udziału w ósmym Dniu Osadnika święcie wszystkich Żuławiaków. W tym roku spotykamy się 25 września, by wspólnie wspominać naszych przodków, którzy odważyli się tuż po wojnie przyjechać na Żuławy aby przywrócić je do życia - zachęca Mariola Mika, kierownik Żuławskiego Parku Historycznego. - W tym roku tematem naszego święta jest muzyka. Pierwsze zabawy, słuchanie polskiego radia dawały osadnikom poczucie normalności, odrobinę wytchnienia od ciężkiej pracy i codziennych trosk. Polska muzyka była źródłem dumy, radości i wzruszenia.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 na stacji Żuławskiej Kolei Dojazdowej w Nowym Dworze Gdańskim. Tam rekonstruktorzy z Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej "Pomorze", wraz z przebranymi w stroje z epoki mieszkańcami, przedstawią inscenizację przybycia na Żuławy osadników po 1945 roku. Następnie, uczestnicy żuławskiego święta ruszą przez miasto pod Żuławski Park Historyczny, gdzie czekać będzie reszta zaplanowanych atrakcji.

Oprócz stałych elementów naszego wspólnego święta towarzyszyła nam wyjątkowa oprawa muzyczna. Tuż po przemarszu i pamiątkowym zdjęciu zapraszamy na występ Kapeli Osadniczej, tańce oraz wspólne śpiewanie piosenek z lat wojennych i powojennych. Zachęcamy również do przyniesienia ze sobą osadniczych przekąsek. Dań, smakołyków które pamiętacie ze swojego dzieciństwa. Takich, które przygotowywały Wasze mamy lub babcie. Usiądźmy razem na bulwarze między Żuławskim Parkiem Historycznym, a Żuławskim Ośrodkiem Kultury na wzór dobrze znanych imprez "koszykowych" - mówi Kamila Ziętek, jedna z organizatorek żuławskiego święta.

Przypomnijmy, Dzień Osadnika to święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski. Wydarzenie ma służyć wszystkim mieszkańcom, jako pretekst do wspólnego pochylenia się nad trudną historią Żuław. Co roku organizatorów wspierają Gmina Nowy Dwór Gdański, Samodzielna Grupa Odtworzeniowa „Pomorze”, Żuławski Ośrodek Kultury oraz wiele innych żuławskich firm, organizacji, instytucji, a także osób prywatnych.



Program VIII Dnia Osadnika:



11:30 - 12:00 - Inscenizacja przybycia na Żuławy osadników po 1945 r. w wykonaniu Samodzielna Grupa Odtworzeniowa "Pomorze" (Stacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej, ul. Dworcowa 29)

12:00 - 12:30 - Przemarsz osadników z udziałem mieszkańców przebranych w stroje z epoki i grupy SGO Pomorze (ulicami Dworcową, Obrońców Westerplatte, Sikorskiego, Wejhera i Kopernika do Żuławskiego Parku Historycznego)

12:45 - Pamiątkowe zdjęcie grupowe

13:00 - Występ Kapeli Osadniczej oraz wspólne śpiewanie piosenek z czasów wojennych i powojennych