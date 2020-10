Dzień wernisażowy w Galerii El

Centrum Sztuki Galeria EL w najbliższy czwartek (29.10) zaprasza na dzień wernisażowy, inaugurujący wystawę prac Mariusza Owczarka.

Za względu na obecną sytuację pandemiczną zespół galerii zrezygnował z tradycyjnej formy wernisażu, rozkładając to wydarzenie na cały dzień. Widzowie wystawę malarstwa elbląskiego artysty będą mogli oglądać od 10:00 do 20:00, nie płacąc przy tym za bilet. Od 10:00 do 12:00 zaplanowane są godziny tylko dla seniorów powyżej 60-tego roku życia, natomiast od 12:00 do 20:00 galeria będzie otwarta dla wszystkich zwiedzających. Jednocześnie zespół galerii chce przypomnieć, że w jednym momencie wewnątrz galerii będzie mogło znajdować się do 15 zwiedzających w jednym momencie, natomiast w trakcie zwiedzania obowiązują specjalne środki ostrożności w postaci obowiązku utrzymania dystansu 2 metrów od pozostałych widzów oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

Informacje o wystawie:

Malarstwo astygmatywne – koncepcja malarska autora kształtuje się w oparciu o astygmatyzm – wadę fizyczną oka, polegającą na zniekształceniu ostrości widzenia. W jej efekcie widziany obraz jest rozmyty. W odczuciu Owczarka efekt ten przypomina naddanie obrysu kształtom i liniom. Artysta wokół namalowanych przedmiotów i postaci umieszcza obrys, odnosząc się właśnie do wrażenia rozmycia. Ta zmultiplikowana forma konturu stanowi swoiste „widmo koloru”, gdzie proces oglądu obrazu podobny jest do spoglądania przez pryzmat. Drugim filarem malarstwa Owczarka jest pojęcie „negatywu”, obrazu z kliszy, z której następnie powstaje zdjęcie (pozytyw). W malarstwie autor wprowadza odbicie jako powtórzenia czy multiplikację obrysu. W ten sposób „malarstwo astygmatywne” nawiązuje do wielowymiarowości, ukazując powielony kształt, rytmizuje go, a następnie deformuje w celu ukazania czegoś odrębnego: wymiaru czasu, przestrzeni oraz ruchu.

Mariusz Edward Owczarek – elblążanin, artysta, plastyk, animator kultury, absolwent UWM w Olsztynie na Wydziale Sztuki. Zawodowo związany z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie jest m.in. kuratorem Galerii Na Wyspie. Członek grupy muzycznej Soundlab działającej przy Galerii EL. W 2010 roku stypendysta Prezydenta Miasta Elbląga. Zadebiutował w 2011 na Salonie Elbląskim, w 2013 roku brał udział w plenerze malarskim organizowanym przez Klaster Biznesu Kultury BizArt. W 2018 zaprezentował swoje prace na wystawie w Teatrze Elbląski im. Sewruka. W tym samym roku brał udział w wystawie zbiorowej Ogólnopolskiego konkursu dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika w Częstochowie.

Wystawa trwa do 10.01.2021, kuratorka: Joanna Mierzejewska