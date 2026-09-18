Echo sprzed wieków w dwóch językach

17 września odbyła się w Elblągu promocja książki „Echo Sepulchralis – Echo z grobów” w tłumaczeniu śp. ks. dra Mieczysława Józefczyka i opracowaniu prof. dra hab. Sławomira Kościelaka. Zobacz zdjęcia z prezentacji publikacji w Ratuszu Staromiejskim.

Spotkanie promujące książkę, której tłumaczem był Honorowy Obywatel Elbląga, przyciągnęło do Ratusza Staromiejskiego duże grono zainteresowanych. Podczas wydarzenia wyświetlono m. in. archiwalny, ostatni wywiad z śp. ks. infułatem Mieczysławem Józefczykiem zrealizowany przez telewizję Truso. A czym konkretnie jest sama książka?

- Echo z grobów to łaciński tekst ks. Jana Gotfyda Borka przechowywany w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie, przetłumaczony przez ks. Mieczysława Józefczyka, w opracowaniu naukowym prof. dra hab. Sławomira Kościelaka - mówił Juliusz Marek ze Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, który prowadził spotkanie. – Rękopis powstał przed rokiem 1770 i cudem, choć nie w całości przetrwał do czasów nam współczesnych. To spisane przez księdza Borka epitafia, inskrypcje i pomniki ze ścian, chorągwi i kamieni nagrobnych po najróżniejszych kościołach w Prusach i sąsiednich prowincjach. To opis ok. setki parafii i jeszcze większej liczby miejscowości. Fizycznie to dwa pięknie edytorsko wydane tomy, pierwszy z oryginalnym tekstem w j. łacińskim, a drugi, 1,5 raza grubszy, to tłumaczenie tekstu na język polski z wyczerpującymi odniesieniami i przypisami.

Fot. Anna Dembińska

W spotkaniu wzięli udział prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. Sławomir Kościelak, a także ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki. Badacze szerzej przedstawili książkę a także jej tłumacza.

- Promując dziś dzieło ks. Jana Borka (...) pragnę przy tej okazji w pierwszym rzędzie podkreślić niezwykłą osobowość i pracę jego tłumacza z łaciny na język polski, niezapomnianego ks. Infułata Mieczysława Józefczyka. Postać ks. Mieczysława, którego setne urodziny przed nami, nadal jest obecna nie tylko w naszej pamięci, ale szczególnie wśród wielu obywateli Elbląga, dla których w przeszłości był jedynym proboszczem, oddanym ludziom duszpasterzem, oddanym także odbudowie pięknego Starego Miasta w Elblągu.

Jak podkreślał prelegent, dzieło ks. Borka było znane w nielicznym kręgu duchownych co najmniej od połowy XIX wieku. Mimo wcześniejszych postulatów dokonania przekładu, ostatecznie podjął się go dopiero ks. Józefczyk. Za wydanie publikacji odpowiada Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.