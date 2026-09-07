Echo z grobów

Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne zapraszają na promocję książki „Echo Sepulchralis – Echo z grobów” w tłumaczeniu ks. dra Mieczysława Józefczyka i opracowaniu prof. dra hab. Sławomira Kościelaka, która odbędzie się 17 września o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim.

Książka „Echo Sepulchralis – Echo z grobów” to niezwykle staranne wydanie w dwóch tomach (oryginalny tekst łaciński i polski przekład) rękopisu katolickiego księdza z Pomorza, Jana Gotfyda Borka, zawierające spisane w roku 1765 „epitafia, inskrypcje i pomniki ze ścian, chorągwi i kamieni nagrobnych (…) po najróżniejszych kościołach (…) w Prusach i sąsiednich prowincjach”. To podróż w przeszłość, którą możemy poznać dzięki zebraniu i złożeniu tych inskrypcji w spójny tekst w wieku XVIII, a teraz przetłumaczeniu na język polski i oddaniu w ręce czytelnika.

Tłumaczenie rękopisów Jana Borka było ostatnią pracą zmarłego w roku 2019 r. ks. Mieczysława Józefczyka, przez 37 lat proboszcza parafii św. Mikołaja w Elblągu, Honorowego Obywatela Elbląga, socjologa i historyka, autora wielu książek o historii Elbląga. Do pracy tej zachęcił prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, niestrudzony badacz i propagator dziejów Pomorza, a wydanie naukowo opracował prof. dr hab. Sławomir Kościelak. W promocji weźmie udział również prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, a poprowadzi je Juliusz Marek. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Elbląga.

Podczas spotkania będzie można zakupić tę cenną i wydaną w niewielkim nakładzie książkę. Serdecznie zapraszamy!