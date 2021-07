"Edukacja Rity" w Letnim Salonie Muzycznym

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na kolejne popołudnie w Bażantarni. W najbliższą niedzielę (25 lipca 2021 r.), w konwencji „Sceny przy stoliku”, zobaczymy spektakl „Edukacja Rity” William’a Rusella’a.

Autor to angielski dramaturg, autor tekstów i kompozytor. Do jego najbardziej znanych dzieł należą właśnie "Edukacja Rity" i "Shirley Valentine”. Oprócz sztuk teatralnych jest scenarzystą filmów telewizyjnych. „Edukację Rity” napisał w 1980 na zlecenie Royal Shakespeare Company a jej premiera miała miejsce Warehouse, od sierpnia 1980 została przeniesiona na deski West End Piccadilly Theatre. W 1983 r. powstał film a autor był nominowany do Oskara za scenariusz.

„Edukacja Rity”. to spotkanie dwóch światów. Ona - młoda fryzjerka z niezamożnej rodziny marzy o wyrwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego – nadużywającego alkoholu, doświadczonego profesora literatury. Ona to wulkan energii, entuzjazmu i młodzieńczej otwartości. On – niespełniony poeta, zamknięty w sobie, zgorzkniały i zrezygnowany.

Na scenie muszli koncertowej w Bażantarni tekst ten usłyszymy w interpretacji Eweliny Bemnarek i Dariusza Siastacza. Ewelina Bemnarek, absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Debiutowała w spektaklu „Lot nad kukułczym gniazdem” w reż. Igora Gorzkowskiego. Uzyskała dyplom za spektakle: „Ulga” w reż. Darii Kasperek, „Z Różewicza dyplom” reż. Zbigniew Brzoza, „Studium o Hamlecie” reż. Przemysław Wasilkowski.. Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu: I stopień w klasie fortepianu, II stopień w klasie rytmiki. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na Wydziale Sztuki, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Na elbląskiej scenie debiutowała rolą Gerdy w baśni „Królowa Śniegu” Eugeniusza Szwarca w reżyserii Czesława Sieńki. Stypendystka Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego w 2020 roku.

Dariusz Siastacz ukończył Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Grał tam w latach 1982-1994, natomiast od 1996 r. był związany z innym gdyńskim teatrem - im. Witolda Gombrowicza ale grał też w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. W tym czasie grał gościnnie w Toruniu, Bielsku-Białej i Wałbrzychu. Współpracuje z Teatrem Buffo i Teatrem Ochoty w Warszawie. W elbląskim Teatrze Sewruka od 2017 r. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Prezydenta Miasta Gdyni, czy Grand Prix za monodram "Chodnik" na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. Docenia go również publiczność - trzykrotnie był wybierany najlepszym aktorem sceny letniej Teatru Miejskiego w Gdyni. Ma na swoim koncie wiele ról filmowych, m.in. „Ja i mój tata” reż. A. Pietrzak, “Labirynt świadomości” reż. K. Niewolski, “Kochaj” reż. M. Plucińska, “Kamienie na szaniec” reż. R. Gliński czy “Powidoki” reż. A. Wajda, Na ekranie telewizyjnym mogliśmy Dariusza Siastacza oglądać w m.in. serialach: “Bodo” reż. M. Kwieciński, M. Rosa, “Sprawiedliwi Wydział Kryminalny” reż. J. Miszczak, “Dziewczyny ze Lwowa” reż. W. Adamczyk, A. Wojtyszko, “Prawo Agaty”, “Czas honoru” czy “Misja Afganistan”. Na elbląskiej scenie możemy oglądać jego kreacje w takich spektaklach jak m.in.: „Amadeusz”, „Nie wszystko czerwone – Wysocki, Okudżawa”, „Czarownice z Salem”.

Tegoroczna edycja Salonu odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Elbląga.

Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Patronat medialny, to Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Telewizja Truso i RMF Classic - współpraca redakcyjna.

Projekt realizowany jest przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne przypominamy o limicie miejsc na widowni, zabraniu maseczek, zachowaniu odległości.

Początek koncertu godz.. 17.00 wstęp wolny muszla koncertowa w Bażantarni. Przed koncertem, z inicjatywy aktora elbląskiego teatru Mikołaja Ostrowskiego, będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz elbląskiego Schroniska dla Zwierząt.

