Edwin Bendyk pyta o przetrwanie cywilizacji

Czy nasza cywilizacja w takim kształcie jak dziś ma szansę przetrwać? W książce „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata” Edwin Bendyk zastanawia się nad powodami, które doprowadziły świat do kryzysu.

Na rozmowę z autorem zapraszamy we wtorek, 8 grudnia, o godz. 18:00 na stronę FB Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę poprowadzi Jacek Nowiński.

Edwin Bendyk – dziennikarz, wieloletni publicysta działu naukowego tygodnika „Polityka”, wykładowca akademicki. Zajmuje się m. in. problematyką cywilizacyjną, wpływem techniki na życie społeczne. Jest kierownikiem Centrum Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, członkiem Polskiego PEN Clubu oraz European Council on Foreign Relations. Od czerwca 2020 roku prezesuje Fundacji im. Stefana Batorego. Autor książek: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002), Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci (2004), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009), Bunt sieci (2012), W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata (2020).

O książce z opisu wydawcy:

W Polsce, czyli wszędzie” to opowieść o końcu naszego świata, próba refleksji nad tym, co możemy zrobić, kiedy coraz wyraźniej widzimy zbliżający się zmierzch cywilizacyjnego modelu, który budowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Edwin Bendyk opisuje przemiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne, które doprowadziły świat do kryzysu. Pandemia koronawirusa ujawniła, jak krucha jest współczesna cywilizacja. I pokazała jednocześnie, jak silni są ludzie i ludzkie wspólnoty w reakcji na nieoczekiwaną katastrofę. Jednocześnie zadaje kluczowe pytanie dla polskich czytelników: czy w tym świecie Polska przetrwa do 2030 roku, czy też po raz kolejny powtórzy scenariusz rozkładu i upadku? Żadna odpowiedź nie jest przesądzona, każdy ma na nią wpływ. Koniec świata nie musi oznaczać upadku, może też zapowiadać nowy początek. Najkrócej, „W Polsce, czyli wszędzie” to książka o Polsce i o świecie, który się kończy oraz o możliwości nowego, lepszego otwarcia.