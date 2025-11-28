Efekt Chopina w Elblągu!

5 grudnia 2025 r. o godzinie 18 w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w ramach ogólnopolskiego programu „Efekt Chopina” realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie można posłuchać recitalu fortepianowego Piotra Pawlaka, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów młodego pokolenia.

Piotr Pawlak —zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów, m. in. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind w Helsinkach (2022) i XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt (2017), faworyt publiczności XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2025), laureat konkursów chopinowskich w Pekinie (2016), Budapeszcie (2018) i Krakowie (2019), laureat Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (2019), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2022) i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023).

Koncertował w szeregu krajów Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Występował z wieloma orkiestrami, m. in. Filharmonii Narodowej, Bałtyckiej, Świętokrzyskiej, Dolnośląskiej, Fińską Radiową Orkiestrą Symfoniczną czy {oh!} Orkiestrą. Koncertował na takich scenach jak Filharmonia Berlińska, Filharmonia Petersburska, Filharmonia Narodowa, Sala Verdi w Mediolanie czy Teatr La Scala oraz na festiwalach takich jak Kissinger Sommer w Bad Kissingen czy Chopin i jego Europa w Warszawie.

W sezonie 2024/2025 występował w Kanadzie, Japonii, Wenezueli, Niemczech, Szwajcarii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, na Węgrzech i w Polsce, współpracując m. in. z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie czy Orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. W styczniu 2025 roku ukazał się album z muzyką kameralną Józefa Elsnera, nagrany z muzykami Wrocławskiej Orkiestry Barokowej (pierwsze nagranie na instrumentach historycznych), a w lutym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydał debiutancki album solowy artysty z muzyką Fryderyka Chopina: rejestracja jego występów podczas II Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych.

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku pod kierunkiem Ewy Włodarczyk, a następnie kontynuował naukę u prof. Waldemara Wojtala, aż do zakończenia studiów w 2021 roku. Szkołę muzyczną ukończył również w klasie organów dr Hanny Dys, a obecnie studiuje dyrygenturę na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Zygmunta Rycherta. Od 2024 roku jest również studentem prestiżowej International Piano Academy Lake Como.

Pianista angażuje się w przywracanie improwizacji do świata muzyki klasycznej. Inspiruje się w tym zakresie historyczną praktyką wykonawczą, np. poprzez wykonywanie improwizowanych kadencji w koncertach Mozarta. Na konkursie chopinowskim w Darmstadt oprócz 1. nagrody uzyskał również nagrodę za najlepszą improwizację na tematy z Wolnego Strzelca Webera. W 2020 roku otrzymał drugą nagrodę w konkursie improwizacji fortepianowej Transatlantyk Instant Composition Contest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Katowicach.

Oprócz kariery pianistycznej, jest również laureatem konkursów organowych oraz olimpiad matematycznych. Po obronie pracy magisterskiej w zakresie matematyki w 2020 roku, kontynuuje studia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego.