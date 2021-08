Ekowarsztaty krawieckie dla dzieci

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w piątek, 27 sierpnia, o godz. 16 na warsztaty krawieckie z szycia ekologicznych woreczków. Prosimy o zapisy na zajęcia.

Będą to zajęcia inspirowane książką „Best Seler” Mikołaja Marcela. Podczas warsztatów uszyjemy woreczki z lekkiego materiału do pakowania warzyw, owoców oraz do przechowywania chleba. Warsztaty mają na celu wzmacnianie świadomości ekologicznej i przeciwdziałanie zaśmiecaniu świata jednorazowymi foliówkami, zastępowanie ich wielorazowymi opakowaniami.

Warsztaty poprowadzi Monika Grzelka z dawnej Szwalni Malucha. Na warsztaty obowiązują zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci 6+ wraz z rodzicem/opiekunem (wymagane).

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

ul. Zamkowa 1

e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl

tel. (55) 625 60 23