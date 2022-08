Ekstaza Anny Gacek i elbląscy muzycy

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? w ramach letniego cyklu Miasto.Gramy zaprasza przede wszystkim na koncerty - ale nie tylko.

Okazją do spotkania autorskiego na temat wydanej we wrześniu 2021 roku książki "Ekstaza. Lata 90'. Początek." jest wizyta w Elblągu na zaproszenie Co Jest? dziennikarki i prezenterki Anny Gacek. To niecodzienna szansa na - przy okazji rozmowy o książce - wspomnienie i kulturalną analizę lat 90", w których tak wiele wydarzyło się w kulturze światowej w muzyce, modzie i mediach.

Po spotkaniu plenerowy koncert zagra KiŻ - elbląska grupa występująca jak do tej pory wyłącznie na specjalne okazje, którą tworzą artyści rozpoczynający swe muzyczne przygody właśnie w ostatniej dekadzie XX wieku.

Joanna Żondłowska (Ahead, Bigriss), Marcin Kłosowski (Kaptur Mnicha, Ahead, Ptaky), Andrzej "Bulas" Ciuchta (Peaceful Corporation, Pump). Gościnnie z zespołem wystąpi Alicja Januszek.

Piątek 12 sierpnia - Przystań Grupy Wodnej (Wybrzeże Gdańskie 12, Stare Miasto nad rzeką)

godz. 18:00 - spotkanie autorskie z Anną Gacek

Około 20:00 - koncert KiŻ (rock, electro)

Spotkanie ma mieć charakter luźny, "piknikowy" na leżakach i kocach. W razie złej pogody poinformujemy o zmianie miejsca na stronie wydarzenia FB.

O książce:

"Ekstaza. Lata 90. Początek"

Seks, heroina i grunge. Supermodelki i trabanty. Laura Palmer i Courtney Love. Jeremy i dziewczyny z teledysków Aerosmith. Kurt, Eddie, Layne, Chris i Andy. Axl i Bono. Kate Moss i Madonna. Seattle i Sub Pop. Koszule w kratę i martensy. MTV Unplugged i Beavis i Butt-head. Pokolenie X i Samotnicy. Anna Gacek w szerokim kontekście – obejmującym politykę, gospodarkę, kulturę, społeczeństwo i historię – zatrzymuje kilkadziesiąt niezapomnianych momentów popkultury. To opowieść pełna anegdot i mało znanych faktów.

Ekstaza Anny Gacek to więcej niż odpowiedzi na pytania, dlaczego Kurt Cobain opluł fortepian Eltona Johna, Agent Cooper uwielbiał słodycze, Anna Wintour nienawidziła grunge’u, Eddie Vedder zdemolował Carnegie Hall, a skromna pracownica wytwórni płytowej z Seattle wkręciła „New York Timesa”. To poruszająca opowieść o młodych ludziach zagubionych w swoim sukcesie, przerażonych niechcianą rolą rzeczników pokolenia.

O samotności w adorującym tłumie, o pułapkach sławy, bezlitosnym świecie mediów i show biznesu, wreszcie o nieuchronnej tragedii.

Były to czasy najlepsze i były to czasy najgorsze. Były to wspaniałe czasy.

Lat dziewięćdziesiątych nie można opisać w jednej książce, to dopiero początek.

O Autorce:

Anna Gacek – dziennikarka i prezenterka, przez dwie dekady (do marca 2020 roku) związana z Programem 3 Polskiego Radia. Oprócz prowadzenia autorskich audycji, w tym wspólnie z Wojciechem Mannem „W Tonacji Trójki”, nadawała relacje z największych światowych festiwali, m.in. z Glastonbury i Roskilde, w Polsce spędziła dziesięć lat na trasie Męskie Granie i kilkanaście na Off Festivalu. Przeprowadziła ponad tysiąc wywiadów, w tym z Paulem McCartneyem, Nickiem Cave’em, Patti Smith, Marianne Faithfull, Florence Welch, Alexem Turnerem, The White Stripes i The Strokes. Obecnie, w autorskim cyklu podcastów „Rzeczy ulubione”, rozmawia z najważniejszymi postaciami polskiej kultury. Pasjonatka sztuki, mody i popkultury, prowadziła w TVP2 realizowany na licencji BBC program „Bake Off” i poświęcony kulturze program „Dzieje się na żywo” w Wirtualnej Polsce. "Ekstaza. Lata 90. Początek" to jej pierwsza książka.

Spotkanie z Anną Gacek realizowane jest w ramach projektu Miasto.Granie organizowanego przy współpracy finansowej Samorządu Miasta Elbląg.

