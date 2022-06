Elbląg muzycznie i sprzed lat

- Minęło 12 lat od premiery utworu "Ludzie", legendarnej już elbląskiej grupy "Lojalny Tony" - taką informację wyczytaliśmy na facebookowej stronie "Fakty z Elbląga". Teledysk podajemy dalej - naszym Czytelnikom. Tym bardziej, że zobaczymy na nim Elbląg sprzed ponad dekady.

O grupie Lojalny Tony czytamy w Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej:

"Grupa powstała w marcu 2008 roku z inicjatywy Pawła Koszyńskiego, Mariusza Owczarka oraz Tomasza Hoffmana (ex-Lucy Dalton, Spotless Mind). Do składu dołączyli: gitarzysta Marcin Krajewski (ex-Dar Semai, Immemorial, Enter Chaos) i Rafał Wawrzyk — instrumenty klawiszowe, sampler. Wkrótce zmienił się skład kapeli. Odeszli: basista Mariusz Owczarek (obecnie w grupie Mentalnych Narzędzi) oraz Rafał Wawrzyk".

Za słowa tekst tworu odpowiada Paweł "Koszyk" Koszyński. Jak podaje opis teledysku na YouTube, grupa koncertowała m. in. w Galerii EL, klubie Eden i na "wielu koncertach typu Open Air". Z liderem Lojalnego Tonego portEl rozmawiał w 2009 roku, wywiad tutaj.

Przy okazji tego muzycznego powrotu do przeszłości zachęcamy naszych Czytelników do podzielenia się: Jak wspominacie Elbląg z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku? Czego dziś brakuje w mieście, a co przez ostatnie kilkanaście lat zmieniło się na lepsze? Zapraszamy do dyskusji.