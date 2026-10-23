Elbląg na dużej ścianie w Bibliotece Pedagogicznej

Po 20 latach spotkań w kinie Światowid, podczas których w ramach cyklu „Elbląg na dużym ekranie” wyświetlane były filmy i stare kroniki filmowe Elbląga, a eksperci i pasjonaci opowiadali o dziejach miasta, powstał nowy, także ciekawy projekt, żeby z filmami tymi wyjść do mieszkańców miasta na ich osiedla i podwórka.

„Elbląg na dużej ścianie, czyli kino w podwórku” to pomysł, by w miłej, przyjacielskiej atmosferze porozmawiać o historii naszego miasta, ale też naszej ulicy i dzielnicy. Inspiracją do dyskusji są filmy - i te archiwalne, i te najnowsze, a co będzie wyświetlane wybierają sami widzowie.

Tej jesieni zaplanowano 5 seansów w różnych dzielnicach miasta: Dąbrowie, Warszawskim Przedmieściu, Witoszewie, Zawodziu i Winnicy. Ostatni z tej serii seans odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 października o godz. 18 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej, przy ul. Saperów 14F, wyjątkowo – ze względu na warunki pogodowe – nie w plenerze, a w sali audio-wizualnej Biblioteki. Wstęp wolny.

Jak zapowiedział prowadzący seanse Juliusz Marek, w zestawie przygotowanych filmów znajdą się również archiwalne audycje Telewizji Elbląskiej poświęcone historii tej dzielnicy miasta, a nawet przedwojenne nagrania filmowe z Gęsiej Góry. Dla uczestników seansu przygotowano niespodzianki i upominki, a zwycięzcy konkursów wrócą do domu z cennymi książkami.

Projekt realizowany jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg w ramach realizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych związanych z obchodami jubileuszy przypadających w 2026 roku, służących upowszechnianiu kultur i integracji społecznej.

Serdecznie zapraszamy we wtorek, 27 października, na godzinę 18 do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, ul. Saperów 14F. Wstęp wolny!