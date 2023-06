Elbląg na dużym ekranie: „Stutthof - pamiętamy”

„Stutthof – pamiętamy” - już w środę, 7 czerwca o godz. 18 na dużym ekranie kina Światowid.

Ostatni w tym sezonie seans organizowanego od 2006 r. w kinie Światowid cyklu „Elbląg na dużym ekranie” poświęcony będzie pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. Gościem specjalnym seansu będzie dr Tomasz Gliniecki, pracownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof.

Stutthof był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym założonym poza granicami Niemiec (na terenie Wolnego Miasta Gdańska) i ostatnim wyzwolonym przez aliantów już po zakończeniu wojny, 9 .z maja 1945 r. Przez obóz przeszło ok. 110 tysięcy więźniów – obywateli 28 państw. Wśród nich najliczniejszą grupę narodowościową stanowili Żydzi. Ocenia się, że w wyniku masowych morderstw, ciężkiej pracy, chorób i fizycznego maltretowania oraz niedożywienia w obozie zginęło ok. 65 tys. więźniów.

Więźniowie kierowani byli do niewolniczej pracy w licznych podobozach i komandach. Również do Elbląga, głównie do zakładów Schichau’a. Gdy do Elbląga dotarły rosyjskie czołgi, wydano rozkaz ewakuacji obozu. 25 stycznia ponad 11.000 wygłodzonych i chorych ludzi ruszyło pieszo na zachód w „marszu śmierci”. Brnąc w głębokim śniegu, przy temperaturze –20 °C szli po 20 km dziennie, pozostawiając na drodze zwłoki tych, którzy umierali z wyczerpania.

Po wojnie wielu byłych więźniów Stutthofu osiadło w Elblągu, rozpoczynając tu nowe życie. Ich wspomnienia są bezcennym dokumentem dla badaczy historii. Filmowcy z elbląskiego klubu AKF Jantar obsługiwali doroczne uroczystości upamiętniające wyzwolenie obozu. Dziś ich filmy są równie cennym dokumentem historycznym. Filmy te wyświetlone zostaną podczas środowego seansu, a dr Tomasz Gliniecki opowie o końcowym etapie działania obozu.

Na seans pt. „Stutthof - pamiętamy” zapraszamy w środę, 7 czerwca o godz. 18:00 do Kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.

