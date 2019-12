Elbląg stolicą baletu

Około 500 osób w sobotę i niedzielę rywalizowało w Elblągu w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Baletowej. Na scenie Teatru im. Sewruka można było podziwiać występy utalentowanych dzieci i młodzieży, dla których taniec jest pasją i z którym wiążą oni swoją przyszłość. Zobacz zdjęcia.

Marysia Jabłońska przyjechała do Elbląga aż z Krakowa, razem z 16 koleżankami z Konserwatorium Tańca, niepublicznej szkoły dla przyszłych tancerzy. - W sobotę zdobyłam złoto w klasyce i w tańcu współczesnym. Ostatnio byłam też na konkursie w Paryżu, gdzie wygrałam Top 12 – mówi nastoletnia Marysia. - Trenuję jakieś siedem-osiem lat. To moja pasja, uwielbiam to robić. Chciałabym swoje życie związać z baletem.

Marysi kibicuje mama, pani Agnieszka. - Jesteśmy w Elblągu drugi raz. Byliśmy też w ubiegłym roku. Kilka innych mam też tu przyjechało. Większość dziewczynek zaczynało tańczyć bardzo wcześnie, jak miały 5-6 lat – opowiada.

Tuż przed rozpoczęciem niedzielnej gali ostatnie ćwiczenia tancerki z Krakowa wykonują pod okiem trenera Anny Hełbickiej. - W Krakowie prowadzimy niepubliczną szkołę – Konserwatorium Tańca. Mamy ponad 100 uczniów w wieku od 3 do 18 lat. Staramy się umożliwić dzieciom rozwój ich talentu, by mogły realizować się w zawodzie tancerza. Zabieramy ich na konkursy, warsztaty, zapraszamy do nas ciekawych pedagogów – opowiada pani Anna. - Do Elbląga przyjeżdżamy, bo tu jest bardzo fajny konkurs, fajna konkurencja. Trzeba integrować dziewczynki z całej Polski i starać się podnosić poziom tańca.

Tegoroczny Konkurs Sztuki Baletowej w Elblągu ma międzynarodowy charakter. Bierze w nim udział około 500 osób. - W tym roku mamy o dziesięć kategorii więcej niż w poprzedniej edycji, więcej uczestników. Cieszy na to, bo to znaczy, że konkurs się rozwija. W wielu kategoriach komisja konkursowa przyznaje miejsca ex equo, bo poziom jest bardzo wysoki i wyrównany. Jest dużo wyróżnień za walory turystyczne, interpretację utworów – mówi Ewa Kalka ze Szkoły Tańca Broadway z Elbląga, organizator konkursu.

Szkoła Tańca Broadway wystawiła w konkursie ponad 20-osobową reprezentację. - Na podium w sobotę stanęły solistki, czekamy na finały duetów i zespołów. W eliminacjach spisali się doskonale – mówiła nam tuż przed niedzielną galą pani Ewa.