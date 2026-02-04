Elbląg - temat na plakat. Wernisaż wystawy Janusza Kozaka

Departament Kultury i Organizacji Imprez UM w Elblągu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac Janusza Kozaka, pt. „Elbląg – temat na plakat”, który odbędzie się w dniu 6 lutego br. o godz. 18:00 w przestrzeni Kamieniczek Elbląskich, ul. Św. Ducha 3-4.

Elbląg widziany inaczej. Plakat jako komentarz, znak i emocja. W prezentowanych pracach Janusz Kozak podejmuje dialog z miastem — jego historią, codziennością i charakterem. To opowieść artysty o Elblągu: czasem z humorem, czasem z dystansem, a czasem z refleksją.

Znane miejsca zyskują nową perspektywę, a gra formy i skrótu plakatowego wydobywa to, co w Elblągu najbardziej nieoczywiste.

Każda grafika jest zaproszeniem do zatrzymania się i spojrzenia uważniej.

Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystą, rozmów oraz wspólnego przeżywania emocji płynących ze sztuki plakatu.

6 lutego | godz. 18:00

Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha 3–4