Elbląg w rytmie jubileuszu

Już w najbliższy piątek (24 października) Elbląg zamieni się w stolicę tańca - jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup potrwa od 24 do 26 października i połączy widowiskowe show taneczne z rywalizacją o mistrzowskie tytuły.

Jubileuszowy Baltic Cup to trzy dni pełne pasji, muzyki i sportowej adrenaliny. Impreza łączy format festiwalu z wysoką rangą turnieju - podczas tegorocznej edycji odbędą się także Mistrzostwa Świata Młodzieży (Youth ST) oraz Mistrzostwa Świata Seniorów III w tańcach standardowych; na liście startowej widnieje ponad 60 par Youth ST oraz aż 124 pary w kategorii Senior III ST, co zapowiada wyjątkowo zaciętą rywalizację. Harmonogram turnieju pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się tegoroczna, jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Konkurencje taneczne startują w blokach porannych - zwykle od około 9:30–10:00 — przechodząc w popołudniowe serie kwalifikacji i półfinałów, by wieczorem przejść do gali i finałów (gala wieczorna zaplanowana jest m.in. na godz. 18:00). Taki układ pozwala zobaczyć zarówno dynamiczne rundy eliminacyjne, jak i efektowne, galowe pokazy przy muzyce na żywo.

fot. arch. CSE Światowid

Drugiego i trzeciego dnia festiwalu publiczność będzie mogła oglądać galowe pokazy przy muzyce wykonywanej na żywo. Tradycyjnie oprawę wieczornych gali zapewnia orkiestra z Grodna pod batutą Borisa Myagkova. Orkiestrowe aranżacje - od specjalnie przygotowanych wersji światowych hitów po klasyczne walce i tanga - podkreślają i wzbogacają choreografie, nadając pokazom większą głębię brzmieniową i siłę emocji. To prawdziwa uczta zarówno dla pasjonatów tańca, jak i miłośników muzyki granej na żywo. Zapraszamy wszystkich miłośników tańca - od kibiców po rodziny i osoby szukające kulturalnych wrażeń - na to prawdziwe święto tańca. Przyjdź, poczuj rytm i wspólnie świętujmy 25 lat Baltic Cup!

Bilety są dostępne online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl oraz w kasie CSE „Światowid” w Elblągu (czynna pon.–pt. 14:30–20:30, sob. niedz. 11:30–20:30) - warto wybierać miejsca przy stolikach (dla lepszego komfortu i atmosfery gali) lub na trybunach (dla pełnej sportowej rywalizacji).

 

