Elbląg w rytmie światowego standardu — jubileuszowy 25. Baltic Cup zapowiada taneczne emocje

Od 24 do 26 października Elbląg zamieni się w jedno z najgorętszych miejsc na międzynarodowej mapie tańca — jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych połączą pokazy, rywalizację i galową oprawę muzyczną. Już za blisko dwa tygodnie publiczność zobaczy setki par walczących o tytuły mistrzowskie.

Jubileuszowa edycja MFT Baltic Cup oraz Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych to trzy dni pełne tanecznej pasji i scenicznych emocji. Organizatorzy zapowiadają turnieje i pokazy w stylach standardowych i latynoamerykańskich oraz specjalne strefy dla widzów, a impreza łączy rangę prestiżowego festiwalu z mistrzowskimi zawodami.

Mistrzostwa Świata Młodzieży (Youth ST)

Na liście startowej kategorii Youth ST na tę chwilę widnieje ponad 60 zapisanych par — młodzi reprezentanci z wielu krajów pojadą do Elbląga, by zmierzyć się w tańcach standardowych. To kategoria, w której szybkość, precyzja i ekspresja łączą się z ambicją początkujących gwiazd — widzowie mogą spodziewać się świeżych choreografii i emocjonującej, dynamicznej rywalizacji.

Mistrzostwa Świata Seniorów III (Senior III ST)

Kategoria Senior III zgromadziła do tej pory, aż 124 pary — doświadczeni tancerze z Europy i spoza niej przyjadą pokazać elegancję, klasę i dojrzałe interpretacje tańców standardowych. To właśnie w tej kategorii widzimy często najbardziej „klasyczne” wykonania: kunszt techniczny, interpretację i sceniczny wdzięk, które potrafią poruszyć szeroką publiczność.

Oprawa muzyczna — taniec spotyka orkiestrę

Podczas drugiego i trzeciego dnia festiwalu widzowie zobaczą galowe występy przy muzyce granej na żywo — tradycyjnie w ramach MFT Baltic Cup muzyczną oprawę podczas wieczornych gali zapewniała orkiestra z Grodna pod kierownictwem dyrygenta Borisa Myagkova. Muzyka orkiestralna dopełnia choreografie: od specjalnie zaaranżowanych światowych hitów po klasyczne walce i tanga, dzięki czemu spektakl zyskuje dodatkowy wymiar brzmieniowy i emocjonalny. To gratka zarówno dla miłośników tańca, jak i pięknej, muzyki granej na żywo.

Elbląg — stolica tańca

Czwarty weekend października to dla miasta moment szczególny — jubileuszowy MFT Baltic Cup oraz Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych sprawiają, że Elbląg po raz kolejny stanie się stolicą tańca. To wyjątkowe wydarzenie w wyjątkowej oprawie: międzynarodowa rywalizacja, muzyka grana na żywo i galowe show tworzą program, który nie lada gratka dla publiczności — od kibiców tańca po tych, którzy szukają kulturalnych wrażeń na najwyższym poziomie.

Na koniec — bilety i zaproszenie

Impreza rozpoczyna się 24.10.2025 — już za 15 dni. Bilety są dostępne online www.bilet.swiatowid.elblag.pl oraz w kasie (czynna pon.–pt. 14:30–20:30, sob. niedz. 11:30–20:30) — warto wybierać miejsca przy stolikach (dla lepszego komfortu i atmosfery gali) lub na trybunach (dla pełnej sportowej rywalizacji).

Przyjdź, zobacz na żywo, poczuj rytm i emocje — MFT Baltic Cup oraz Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych to wydarzenia, które warto przeżyć osobiście.