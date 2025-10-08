Indeks Zdrowych Miast. Na którym miejscu Elbląg?

Które miasta w Polsce, na prawach powiatu, stwarzają najlepsze warunki dla zdrowego życia mieszkańców? Jak na tym tle wypada Elbląg? Tego można się dowiedzieć z najnowszego Indeksu Zdrowych Miast.

To czwarta edycja Indeksu Zdrowych Miast, przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową oraz Grupę i Fundację LUX MED. – Celem indeksu jest jest porównanie, jakie warunki dla zdrowego życia mieszkańców tworzą w Polsce miasta na prawach powiatu. Indeks Zdrowych Miast pozwala na syntetyczne pokazanie tego, jak otoczenie społeczne, środowiskowe, gospodarcze i polityki w miastach sprzyjają zdrowiu ich mieszkańców – informują organizatorzy.

Pod uwagę branych w tym rankingu jest osiem kategorii: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń. W każdej z nich wybrano od dwóch do 13 wskaźników, które mają decydujący wpływ na życie mieszkańców.

Np. w kategorii zdrowie brano pod uwagę średnioroczną liczbę programów polityki zdrowotnej oraz działań realizowanych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na terenie miasta na prawach powiatu, a także średnioroczny koszt realizacji takich programów. W przypadku kategoria „Przestrzeń” pod uwagę brano m.in. wskaźnik wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców, przestępstw o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta, udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem czy wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na powierzchnię terenów zielonych.

Wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców pierwsze miejsce w Indeksie Zdrowych Miast zajął Poznań, drugie Warszawa, trzecie Gdańsk.

W miastach poniżej 300 tys. Mieszkańców zwyciężył Sopot, przed Rzeszowem i Świnoujściem. Olsztyn zajął 10 miejsce, a Elbląg - 29 w gronie 57 miast na prawach powiatu w tej kategorii.

Najwyższe miejsce w poszczególnych kategoriach Elbląg zajął w kategorii „Przestrzeń” - 5; i w kategorii „Środowisko” - 9., gdzie brano pod uwagę m.in. stężenie szkodliwych substancji w powietrzu, emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe, oczyszczanie ścieków, powierzchnie terenów zielonych, odpady zbierane selektywnie, eksploatację sieci wodociągowej, drogi rowerowe oraz czynne przystanki autobusowe i tramwajowe. W tej kategorii pierwsze miejsce zajął Olsztyn.

Warto dodać, że rok temu Olsztyn zajął w Indeksie Zdrowych Miast 8. miejsce (teraz 10.), a Elbląg był 28. (teraz 29.). Do 2023 roku organizatorzy nie rozdzielali statystyk na miasta powyżej i poniżej 300 tys. mieszkańców, więc ówczesne dane nie są porównywalne.

Z całym raportem na temat Indeksu Zdrowych Miast możecie zapoznać się tutaj.