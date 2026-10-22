Elbląska Orkiestra Kameralna z nagrodą marszałka

Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego w Olsztynie Elbląska Orkiestra Kameralna otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego.

W imieniu orkiestry nagrodę odebrali pełniący obowiązki dyrektora EOK Maciej Skrzypczak oraz wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal.

- Jest to ogromny zaszczyt i docenienie pracy muzyków i pracowników orkiestry - mówił Maciej Skrzypczak tuż po ogłoszeniu wyników. - Czujemy się docenieni, a to wyróżnienie sprawiło, że z jeszcze większą energią zabieramy się do dalszej pracy.

To był wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń, spotkań i dumy z tego, co wspólnie tworzymy. Otrzymana nagroda jest dla nas nie tylko powodem do radości, ale także ważnym potwierdzeniem, że nasza codzienna praca, pasja i zaangażowanie w rozwój kultury mają znaczenie.

Dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie! Słowa wdzięczności kierujemy również do wszystkich, którzy są z nami - naszej publiczności, partnerów, przyjaciół i osób wspierających naszą działalność. To dzięki Wam możemy rozwijać skrzydła, realizować kolejne artystyczne pomysły i współtworzyć kulturalne oblicze Elbląga.

Gramy dalej – z pasją, dla Was i z myślą o kolejnych muzycznych spotkaniach!

Dziękujemy, że jesteście częścią naszej muzycznej historii!